Ein außergewöhnliches Experiment wagte die Klasse 9b des Scheffelgymnasiums: Seit Beginn des Schuljahres komponierten, texteten und inszenierten die Schülerinnen und Schüler des Musikprofils ein eigenes Musical mit dem Titel „Gemischte Gefühle“ unter der fachkundigen Leitung ihres Musiklehrers Jochen Stitz.

Nach einer eigens entwickelten Idee begann letzten Sommer die Arbeit des Musikprofils, das in seiner Schullaufbahn einen besonderen Schwerpunkt auf das Fach Musik legt. Für ihre individuelle Besetzung arrangierten die blutjungen Musikerinnen und Musiker ihre Stücke. Das Schauspiel und den Gesang übernahmen ihre Klassenkameraden, die sie tatkräftig unterstützten und mit ihren eigenen Ideen spannende Akzente setzten. So kam es dazu, dass Jugendliche Hauptrollen übernahmen, die ein halbes Jahr zuvor noch nie auf einer Bühne standen, geschweige denn musikalische Werke verkörperten. Als „Etüde im Kontrollverlust“ bezeichnet Stitz die kreativen Arbeiten der Musikprofiler, die ihre eigene Gedanken- und Gefühlswelt in den Mittelpunkt des Stückes rücken.

Die Handlung zeichnet ein detailliertes Bild des Teils des Schulalltags, der all zu oft in den Hintergrund gerät. Es geht um die erste Liebe, aber auch um die oftmals schwierige persönliche Entwicklung der Jugendlichen. Zwischen Leistungsdruck, Gruppenzwang und den eigenen Gefühlen bahnen sich die jungen Menschen ihren Weg durch das Leben. Welche große Rolle dabei Zusammenhalt und Akzeptanz spielen, verdeutlichen ergreifende Balladen und ausdrucksstarker Rap.

Nach den anfangs noch etwas zögerlichen ersten Tönen tragen die Musikprofiler ihre Stücke, die Elemente des klassischen Musical-Charakters mit dem aktuell angesagten Hiphop vereinen, geschickt vor. Sieht man die Klasse spielen, bemerkt man neben dem außerordentlichen Engagement auch die große Kreativität. Die große Leidenschaft der jungen Künstler lässt das Publikum, wie Stitz es betonte, gerne „das ein oder andere schiefe Tönchen verzeihen“.