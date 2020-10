von Susanne Eschbach

Dem Rummelspaß steht nichts mehr im Weg, der Herbst­rummel auf dem Festplatz und der Chilbimarkt finden statt. Ab Samstag, 17., bis Sonntag, 25. Oktober, werden die Schausteller die Besucher wieder auf dem Festplatz willkommen heißen. Montag, 19. Oktober, ist Markttag.

„In diesem Jahr haben wir nicht so viele Bewerbungen wie sonst“, erklärt Ordnungsamtsleiter Markus Haag. Waren es die Jahre zuvor rund 74 Anbieter, die ihre Ware feilboten, werden es in diesem Jahr nur 46 sein. „Wir haben alle angeschrieben, ob sie auch wirklich mit dabei sein werden“, so Haag weiter. Und nur, wer eine feste Zusage gegeben hat, hat auch die Standerlaubnis von der Stadt Bad Säckingen erhalten und darf seinen Stand am Montagmorgen aufbauen. „Es kam in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Kurzentschlossene am Markttag angereist sind und nach einem freien Stellplatz gefragt haben“, erklärt der Ordungsamtsleiter. Das funktioniert in diesem Jahr nicht. Aber auch, wenn man sich auf den Rummel und auf den Markttag freuen darf, steht fest: „In diesem Herbst ist alles ein wenig anders als gewohnt.“

Die Marktstände reihen sich wieder auf beiden Seiten entlang der Scheffel- und der Austraße. Allerdings mit großem Abstand. „Weil sich bekanntermaßen viele Besucher vor den Imbissständen aufhalten, müssen diese einen noch größeren Abstand einhalten, damit sich die Kunden nicht zu nahe kommen“, erklärt Haag. Die Imbissstände werden auch keine Sitzplätze anbieten. Und auch, wer sich auf die Vorführungen vor den Ständen freut, muss erst einmal vertröstet werden. „Wir müssen einfach größere Ansammlungen vermeiden“, erklärt Markus Haag. Während die Besucher ohne Maske durch die Marktgasse schlendern dürfen, gilt beim Einkauf bei einem der Markthändler die Maskenpflicht. „Es sei denn, der Händler hat seinen Stand mit einem Schutz aus Plexiglas versehen.“

Am Samstag, 17. Oktober, startet der Herbstrummel auf dem Festplatz. Damit die Schausteller ihr Fahrgeschäft aufbauen können, ist der gesamte Platz bereits sei 9. Oktober für den Auto- und Reisemobilverkehr gesperrt. Die Sperrung dauert bis Mittwoch, 28. Oktober. Auf dem Festplatz dürfen sich während der Veranstaltung nur 500 Besucher gleichzeitig aufhalten. Um das zu gewährleisten, wird der Platz rundum komplett eingezäunt sein und es wird nur einen Eingang geben. Am Eingang ist eine Ampel angebracht, die die Besucher zählen wird. „So lange die Ampel auf Grün steht, dürfen die Besucher auf den Platz“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Bei Gelb wird es kritisch und ist sie Rot, müssen die Besucher am Eingang warten. Die Kontaktdaten müssen lediglich beim Besuch der Gastronomie auf dem Festplatz hinterlegt werden.

Schon früh hat sich die Stadt Bad Säckingen dazu entschlossen, den Rummel in diesem Herbst wieder stattfinden zu lassen. „Die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist äußerst gering, weil die Veranstaltung komplett im Freien stattfindet“, so Haag. Die Schausteller selbst werden bereits „kampferprobt“ in die Trompeterstadt anreisen. Denn bis Sonntag, 11. Oktober , waren sie schon in Rheinfelden zu Gast. „Die Schausteller, die momentan in Rheinfelden sind, werden auch nach Bad Säckingen kommen“, so der Ordnungsamtsleiter.

Der Festplatz Ab sofort ist das Parken auf dem Festplatz nicht mehr möglich. Dort wird aktuell der Rummel aufgebaut. Der Platz ist für Fahrzeuge und Reisemobile bis Mittwoch, 28. Oktober, gesperrt. Reisemobile können in dieser Zeit auf den Parkplatz des Waldbades ausweichen.

Obwohl im Herbst bekanntermaßen nur mit kleinem Programm, haben sich die Schausteller jetzt einiges einfallen lassen, um Kinder und Jugendliche gleichermaßen zu begeistern. Denn neben Kettenkarussell und Autoscooter, Schieß- und Losbuden, gibt es eine Geisterbahn oder ein „Scheibenwischer-Karussell“. Dies wird allerdings nur den Besuchern mit einem starken Magen empfohlen.