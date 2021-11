von Harald Schwarz

Die Vorsitzende Wioletta Koch hat in der Hauptversammlung die zahlreichen Aktivitäten der BUND-Ortsgruppe Bad Säckingen 2020 und 2021 vorgestellt. Während der Corona-Zeit tauschte sich der Vorstand telefonisch aus statt der Sitzungen.

Der Verein Die BUND-Ortsgruppe Bad Säckingen wurde 1987 gegründet und besteht aus rund 100 Mitgliedern sowie 152 Förderern. Kontakt über Wioletta Koch, Telefon 07761/37 05, oder per E-Mail (Wioletta.koch@yahoo,de). Infos im Internet: www.bund-hochrhein.de/pools/bund-ortsgruppen/og-bad-saeckingen

Kassierer Harald Haueisen sagte: „Es hat sich durch Corona nicht sehr viel getan.“ Erfreulich habe sich der Kassenstand durch Spenden entwickelt. So konnten einige Aktionen stattfinden. Geplant war das Aufstellen einer Umweltinformationstafel in der Innenstadt. Gemessen werden sollten die Luftwerte wie zum Beispiel der CO 2 -Gehalt. Erwerb und Unterhalt wären aber zu aufwendig geworden. Der Vorstand entschloss sich deshalb für eine „Fahrradtafel“ am Murger Weg. Die Anzahl der durchfahrenden Zweiräder zeige überraschend hohe Werte.

Das Aufstellen von Nistkästen ist ein wichtiger Posten bei der Ortsgruppe Bad Säckingen. 2020/2021 wurde beschlossen, 30 neue Nistkästen aufzuhängen. Ein Schild am Murger Weg mit der Aufschrift „Pflücken erlaubt und ewünscht“ soll darauf hinweisen, dass die Mitnahme von Obst bei den dortigen Bäumen grundsätzlich erlaubt ist.

Es besteht der Wunsch, zusätzlich zur bestehenden BUND-Ortsgruppe in Bad Säckingen eine Jugendgruppe zu gründen. Der Bereich Hochrhein ist noch nicht mit einer Jugendgruppe abgedeckt, sagte Wioletta Koch. Dieses Vorhaben stößt auf eine positive Resonanz. Erste Schritte zur Gründung hat die BUND-Ortsgruppe Bad Säckingen bereits unternommen.

Den bisherigen Vorstandsmitgliedern wurde einstimmig die Entlastung erteilt. Nach den Wahlen ergibt sich eine Neubesetzung bei den Beisitzern. Silvia Haueisen kommt neu hinzu. Sie bekleidet auch das Amt der Schriftführerin. Wioletta Koch ist Vorsitzende. Ihr zur Seite steht Franz Stortz als stellvertretender Vorsitzender, Kassierer ist Harald Haueisen, eine weitere Beisitzerin ist Beate Knecht.