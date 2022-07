von Gerd Leutenecker

Maximilian Oberhuber hat eine glatte 1,0 bei der Prüfung zur mittleren Reife an der Werner-Kirchhofer-Realschule. Er ist Jahrgangsbester in einem leistungsstarken Absolventenjahr. Knapp 40 Prozent der 82 Schüler haben mit gut oder sehr gut bestanden und ein Lob oder einen Preis bekommen. Es war der stärkste Jahrgang bisher an der Schule. 15 Schüler haben sich in der 9. Klasse an der Realschule dem Hauptschulabschluss gestellt und bestanden. Die neue Konrektorin Christina Schuchardt hat am Freitagabend eine perfekt inszenierte Abschlussfeier erlebt und war voll des Lobes für den Abschlussjahrgang.

Mit vielen kreativen Details und einem festlichen Gespür für den Zeitgeist gelang ein Abend als würdevoller Abschied von der Realschule. „Mission completed, ihr habt die Ansprüche eingehalten“, sagte Konrektorin Schuchardt.

Auch der Hauptschulabschluss kann in der neunten Klasse an der Realschule gemacht werden. 15 traten an und haben bestanden. Carmen Sibold (links) hat als Klassenlehrerin ganze Arbeit geleistet. Ein großer Teil der Schüler startet in einem Lehrberuf durch. | Bild: Gerd Leutenecker

Die vier Klassen des Jahrgangs hatten ein gutes Team von Lehrern an ihrer Seite, was sie honorierten: „Wir haben Lehrer, die einen voranbringen wollen“, so Schülersprecher Anno Ehrens. Die anderen Schülersprecherinnen Lara Robert, Alessia Gliosci und Samantha Moffat führten durchs Programm. Eine gute Portion an Selbstvertrauen kam dabei zum Vorschein – „Mama, es hat geklappt“, schallte es von der Bühne und mit einem herzlichen Lacher applaudierten die Eltern. Auch die Eltern lobten die Schule, dass die Zeiten des Homeschoolings mit viel Geduld gemeistert wurden. Elternbeiratsvorsitzender Swen Strittmatter: „Die Schulgemeinschaft ist wieder enger zusammengewachsen“.

Die Bilder von der Abschlussfeier sehen Sie hier:

