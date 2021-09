von Werner Probst

Günter Schneider wird am Sonntag, 26. September, 80 Jahre alt. Fast vier Jahrzehnte war der Jubilar aktiver Sänger im Bad Säckinger „Frohsinn“ und dann in der späteren Chorgemeinschaft. Der Sängerkreis hat ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Als Basssänger sang Günter Schneider in den Bad Säckinger Chören. Mehrere Vorstandsposten bekleidete er und wenn dann auch noch sein Lieblingslied „Es löscht das Meer die Sonne aus“, gesungen wurde, dann waren die Alltagssorgen schnell vergessen.

Werdegang

Günter Schneider kam in Freiburg auf die Welt und wuchs in Rickenbach auf. Als er sieben Jahre alt war, zog die Familie nach Bad Säckingen. Er besuchte die Hindenburgschule und begann dann eine Lehre zum Großhandelskaufmann, die er dann aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste. Eine Lehre zum Industriekaufmann folgte, ehe er dann bei der Firme Finzer eine Anstellung bekam. Anfänglich war er der einzige Angestellte auf der kaufmännischen Seite, ehe er nach der stetigen Erweiterung des Betriebes die Lohn- und Finanzbuchhaltung übernahm. Krankheitshalber ging Günter Schneider 1994 in Ruhestand.

Familie

1965 heiratete Günter Schneider seine spätere Ehefrau Renate. Zwei Kinder kamen auf die Welt. In der Holbeinstraße wohnte die Familie, ehe vor acht Jahren in die jetzige Wohnung umgezogen wurde. Gerne erinnert sich der Jubilar an die Zeit, in der noch vielfach Urlaubsreisen unternommen wurden. Mehrere Kreuzfahrten wurden schon unternommen und öfters auch in Südtirol schöne Urlaubswochen verbracht.

Freizeit

Immer noch ist der Jubilar gerne mit dem Auto unterwegs, auch Busreisen unternimmt er noch. Während elf Jahren war der Jubilar in der Gymnastikgruppe des DRK unter der Leitung von Maria Merle aktiv und gehörte auch mehrere Jahre der Herzsportgruppe an. Zu seinen großen Freuden gehört auch, wenn die Kinder oder die drei Enkelkinder zu Besuch kommen.