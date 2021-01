von Susanne Eschbach

Der Wochenmarkt in Bad Säckingen ist auch jetzt oder gerade in der Zeit von Corona ein Treffpunkt für einen Schwatz, wenn auch mit Abstand und Mundschutz. Und trotzdem: Von Betriebsamkeit und Gedränge kann auch an den Markttagen am Mittwoch und Samstag keine Rede sein.

„Woher sollen die Leute auch kommen“, sagt Anita Brugger. Die Blumenhändlerin aus dem Rheinfelder Ortsteil Herten mit einer eigenen Gärtnerei ist bereits seit 40 Jahren ein fester Bestandteil auf dem Bad Säckinger Wochenmarkt. Sie hat ihren Vater damals abgelöst, der bereits seit 1950 den Wochenmarkt bestückt hat. „Die Leute sind im Homeoffice und die Kitas sind geschlossen“, so Anita Brugger weiter.

Spontankäufer bleiben weg

Das, gepaart mit den geschlossenen Geschäften in der Innenstadt, sorge dafür, dass die Spontankäufer den Wochenmarkt jetzt nicht besuchen. „Die Stammkunden kommen weiterhin und regelmäßig“, ist die Blumenhändlerin froh und dankbar. Bis Weihnachten seien immer noch viele Kunden da gewesen. „Doch jetzt im Januar bleiben viele Leute weg, selbst am Samstag“, so Brugger.

Die Stammkunden besuchen weiterhin den Blumenstand von Anita Brugger (im Bild Mitarbeiterin Reinhild Lüttner, links). Die Spontankäufer bleiben jetzt allerdings weg. | Bild: Susanne Eschbach

„Wir profitieren in der Schützenstraße von der Laufkundschaft“

Zweimal in der Woche, am Mittwoch und Samstag, findet in Bad Säckingen der Wochenmarkt statt. Am Mittwoch sind die Marktleute in der Schützenstraße anzutreffen, am Samstag eigentlich auf dem Münsterplatz. Doch wegen der Bauarbeiten an den unterirdischen Rohrleitungen auf dem Münsterplatz, findet der Markt jetzt auch samstags in der Schützenstraße statt.

Für die Marktleute momentan eine gute Situation: „Wir profitieren hier in der Schützenstraße doch noch von der Laufkundschaft“, sagt Gürcü Birgin. Auch sie ist bereits seit vielen Jahren mit ihren mediterranen Feinkostspezialitäten fest auf dem Wochenmarkt vertreten. Obwohl ein Großteil der Geschäfte in der Schützenstraße geschlossen sind, haben doch der Drogeriemarkt und der Lebensmittelmarkt im Untergeschoss der Lohgerbe geöffnet, andere Geschäfte bieten einen Abholservice an, was noch weitere Kunden in die Innenstadt lockt. „So kommen doch noch ein paar Leute vorbei, während wir auf dem Münsterplatz momentan doch weit abgeschlagen sind“, sagt die Feinkosthändlerin.

Gürcü Birgin freut sich, dass der Wochenmarkt momentan auch am Samstag in der Schützenstraße stattfinden kann. So profitiert sie immer noch von der Laufkundschaft der wenigen Geschäfte, die in dieser Zeit geöffnet haben. | Bild: Susanne Eschbach

Stammkunden bleiben treu

Die Kunden Heidi und Rudi Srock ziehen jedoch den Münsterplatz als Standort des Wochenmarktes vor. „Hier in der Schützenstraße können die Abstände zwischen den Ständen nicht eingehalten werden“, sagt Heidi Srock. Obwohl die Marktstände weiter als üblich auseinander stehen, würden sich sich die Leute durch die Gassen an den wartenden Kundenschlangen vorbeidrängen. Hinzu kämen die Hundebesitzer mit ihren Hunden an der Leine oder Radfahrer, die das Durchkommen erschweren. Trotzdem ist das Ehepaar Srock froh, dass der Wochenmarkt weiterhin stattfinden kann.

Denn sie sind schon viele Jahre Stammkunden des Wochenmarktes und in dieser Zeit noch mehr. „Hier bekommen wir nicht nur die regionalen und frischen Produkte“, so Rudi Srock. „Hier sind wir auch draußen“. Lebensmittelmärkte suchen sie aktuell nach Möglichkeit nur noch einmal in der Woche auf.

Bereits seit vielen Jahren kommen Heidi und Rudi Srock zum Einkaufen auf den Bad Säckinger Wochenmarkt. Sie ziehen den Marktbesuch momentan einem Lebensmittelmarkt vor, weil sie sich hier draußen aufhalten können. | Bild: Susanne Eschbach

„Ich staune, wie diszipliniert die Marktbesucher sind“, so Wolfgang Butz. „So viele Maskenträger sehe ich sonst außerhalb der Marktzeiten nicht“, sagt er. Butz ist selbst Anwohner in der Schützenstraße und kann so den Betrieb auch außerhalb der Markttage beobachten. Er zieht den Marktbesuch momentan ebenfalls einem Lebensmittelmarkt vor. „Hier treffen sich auch jetzt noch die Leute und wenn vielleicht auch nicht mehr so ausgiebig, verliert man sich so doch nicht ganz aus den Augen“.