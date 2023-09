Der Bad Säckinger Sebastian Murgul (28) sucht am Montagabend in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ nach finanzieller Unterstützung für seine Geschäftsidee. „Klangio“ heißt die von ihm und Alexander Lüngen entwickelte App, die vorgespielte Musik durch künstliche Intelligenz in niedergeschriebene Noten verwandelt.

Die „Löwen“ Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl und Nils Glagau. | Bild: RTL/Bernd-Michael Mauerer

Jetzt erhalten die beiden Gründer die Chance, ihre Entwicklung, bei der sich Musizierende beim Spielen ihres Instruments aufnehmen können und durch das System der Künstlichen Intelligenz (KI) ein fertiges Notenblatt erhalten, ihre Geschäftsidee den fünf „Löwen“ aus dem VOX-Format vorzustellen.

Sieben Jahre von der Idee bis zur Vermarktung

„Die Idee zu dieser App hatte ich durch meine kleine Schwester“, so Sebastian Murgul. Auf ihrem E-Piano wollte sie eine abgespeicherte Melodie nachspielen, hatte jedoch keine Noten dazu und bat ihren Bruder um Hilfe. Der war damals noch Student für Elektrotechnik. „Mit einem Oszilloskop, ein Messgerät, um Schwingungen darzustellen, habe ich es zunächst versucht“, erzählt er. „Aber ich habe gemerkt, das es doch aufwendiger ist“.

Am Montagabend erhalten Sebastian Murgul (rechts) und sein Mitgründer Alexander Lüngen die Chance, ihre Klangio-App in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ vorzustellen. | Bild: RTL/Bernd-Michael Mauerer

Das war 2016. Zunächst forschte er alleine. „Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich alleine nicht weiterkomme“. Darum holte er sich einen Studienkollegen mit ins Boot. „Dieser ist aber nach Berlin verzogen“, so Murgul weiter. Darum fragte er Alexander Lüngen, den er ebenfalls aus dem Studium kannte und mit dem er am Montag gemeinsam in der Sendung zu sehen sein wird.

Murgul schreibt seine Doktorarbeit in Karlsruhe

2018 war der erste Prototyp der App fertig. „Wir haben diesen Prototyp über eine Web-App ins Internet gestellt und gemerkt, dass sich die Leute dafür interessieren. Dann fiel die Entscheidung, eine Firma zu gründen und die App ging ebenfalls über die Web-App in den Verkauf“, erzählt Sebastian Murgul. Aktuell ist er neben seiner Arbeit für Klangio externer Doktorand am KIT (Karlsruher Institut für Technologie) und promoviert im Bereich der automatisierten Transkription von Musik.

Unternehmerin Janna Ensthaler testet die Funktionsweise der App mit dem Klavier. | Bild: RTL/Bernd-Michael Mauerer

Alexander Lüngen kümmert sich als Informatiker bei Klangio um die Produktentwicklung und die Effizienz des KI-Systems. „Vor allem von Kunden aus Amerika ist das Produkt gekauft worden“, erzählt der 28-Jährige. Dadurch bestärkt, entschieden sich die beiden Jung-Unternehmer dazu, sich bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu bewerben.

TV-Auftritt als Chance

„Wir kannten die Sendung und waren inspiriert davon, wie sich die Gründer behaupten müssen“, erzählt er. „Anfangs haben wir deshalb gezögert, weil wir nicht wussten, wie weit genug wir sein mussten, um in die Sendung zu kommen“. Doch es hat geklappt. „Für uns ist es ein Ritterschlag, in die Sendung zu kommen“, freuen sich die beiden Gründer. Ob die Suche nach einem Kapitalgeber dort erfolreich war, können die Fernsehzuschauer am Montag, 4. September, um 20.15 Uhr auf Vox sehen.

Für die nationale und internationale Vermarktung von Klangio benötigen die beiden Gründer 300.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.