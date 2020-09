von Helmut Kohler

Mit einem leichten Sonnenscheinüberschuss von fünf Stunden und einem deutlichen Niederschlagsüberschuss von 45,4 Litern pro Quadratmeter (l/m²) war der letzte meteorologische Sommermonat in Bad Säckingen gegenüber der Normwertperiode von 1981 bis 2010 mit einem Temperatur-Plus von 2,1 Grad Celsius (°C) der 15. zu warme Monat in Folge.

Mit schwülen 33,9 °C begann der letzte Bad Säckinger Sommermonat am 1. August mit einem Hitzetag (ab 30 °C). Die Kaltfront von Tief „Ellen“ sorgte dann aber am Abend für heftige Gewitter. Bis zum 4. August sorgte „Ellen“ bei bis zu 18 °C kühleren Tagestemperaturen für weitere Gewitter und starke Regenschauer. Nach dem extrem trockenen Juli fielen die ersten vier Augusttage zum großen Vorteil der Vegetation mit 80 l/m² das 2,5-fache des gesamten Juliniederschlags und schon 81 Prozent des normalen Augustniederschlages, wobei am 4. die Tagestemperatur nicht über 18 °C anstieg. Nachdem am Morgen des 5. die Temperatur nach einer sternenklaren Nacht auf 9,8 °C sank, erreichten wir am Nachmittag mit 25,0 °C wieder sommerliche Temperaturen.

Zur Person Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik. Die Daten seiner Wetterstation stehen hier

Passend zu den Hundstagen läutete das mächtige Hoch „Detlef“ mit Sonnenschein von früh bis spät und täglich steigenden Temperaturen am 6. August die erste Hitzewelle (mindestens fünf Tage über 30 °C) des Jahres ein. Am 13. gab es mit einer tiefsten Nachttemperatur von 20,4 °C die erste Tropennacht des Jahres und mit einer Tageshöchsttemperatur von „nur“ 28,3 °C verzeichneten wir nach sechs Hitzetagen in Folge den ersten „Nichthitzetag“.

Der meteorologische Sommer 2020 Laut Meteo Schweiz gehört der meteorologische Sommer 2020 zu den zehn wärmsten in der gut 155-jährigen Messreihe. In Bad Säckingen war er gegenüber der Norm von 1980 bis 2010 mit einem Sonnenscheinüberschuss von 32 Stunden 1,6°C zu warm und trotz der zu niederschlagsreichen Monate Juni und August 28,2 l/m² zu trocken.

Tief „Heike“ sorgte zum Ende der ersten Augusthalbzeit für 2,4 l/m² Regen, somit fielen in der ersten, 3 °C zu warmen Augusthälfte mit 82,4 l/m² schon 83 Prozent des normalen August-Niederschlages und die Sonne schien an 123 Stunden 53 Prozent des Solls.

Der Juni Der erste Sommermonat war trotz Schafskälte 0,8°C zu warm: Trotz zwei frischen ersten Dekaden und der Schafskälte war der erste Sommermonat in Bad Säckingen, bedingt durch eine Hitzewelle zu Beginn der letzten Junidekade, mit einem Temperaturüberschuss von 0,8°C der 13. zu warme Monat in Folge. Mit einem Sonnenscheindefizit von 15 Stunden gab es zum großen Vorteil der Vegetation endlich wieder einmal einen Niederschlagsüberschuss von 5,2 l/m².

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Hitzetag, bevor am Abend und am 16. August Tief „Ingrid“ die schwül-warme Luft ausräumte und mit gewittrigen Schauern den Monats-Niederschlag bis zum 19. bei angenehmen Tagestemperaturen unterhalb von 25 °C um 20,4 l/m² erhöhte. Der Hochsommer gab sich aber noch nicht geschlagen. Von 19. August an floss erneut heiße Subtropikluft aus Südwesteuropa in unsere Region. So bekam Bad Säckingen mit 32,9 °C am 20. und 33,9 °C am 21. zwei Hitzetage.

Der Juli Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn 1966 gab es in Bad Säckingen 14 zu warme Monate in Folge. Der Juli 2020 als 14. zu warmer Monat in Folge brachte uns gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 bei einem Niederschlagsdefizit von 78,8 l/m² einen Temperaturüberschuss von 1,9°C und die Sonne schien 41,5 Stunden über dem Julisoll.

Nach der zweiten Tropennacht des Jahres bescherte die Kaltfront von Tief „Jantra“ am 22. rund 10 Grad kühlere Temperaturen und 6,4 l/m² Regen. Hoch „Gundmar“ brachte von 23. bis zum 28. August das sonnige Sommerwetter zurück, bevor Tief „Lynn“ im Laufe des 28. einen radikalen Wetterumschwung einleitete. Bei rund 15 °C kühleren Tagestemperaturen gab es bis zum Monatsende zum großen Vorteil der Vegetation nochmals 35,2 l/m² Regennachschub.