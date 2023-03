Rund 80 Menschen sind einem Aufruf der „Friedensgruppe Hotzenwald“ gefolgt. Sie demonstrierten am Samstagnachmittag auf dem Münsterplatz für einen Waffenstillstand in der Ukraine und Friedensverhandlungen.

Rechte Politsekte mit einschlägiger Vergangenheit

Bei kühlem, aber trockenem Wetter füllte sich der Münsterplatz mit einem illustren Teilnehmerfeld von etwas 80 Personen, die weiße Fähnchen mit Friedenstauben schwenkten und Plakate hochhielten. Zwei Vertreterinnen des „Bundes gegen Anpassung“, einer Freiburger Politsekte, die schon in den vergangen Jahrzehnten immer wieder mit anti-amerikanischen, antiklerikalen, autoritären und extrem rechten Positionen aufgefallen war, verteilten Flugblätter, aber die meisten Teilnehmer kamen aus der Mitte der Bürgerschaft.

Eine organisierte Gegendemonstration gab es nicht, und die Kundgebung lief so friedlich ab, dass sich die Polizisten in den beiden Einsatzwagen auf die Rolle von Beobachtern beschränken konnten.

Organisatoren sehen sich weder rechts noch links

Hauptredner der Kundgebung war Dietmar Ferger, fraktionsloses Mitglied im Lörracher Kreistag. Er gehört mittlerweile der Querdenker-Partei „Die Basis“ an und war in Zusammenhang mit Protesten gegen die Corona-Maßnahmen aufgefallen.

Die Waldshuter Kreisrätin Elvira Stehle, die auf der Grünen-Liste gewählt worden war, hatte die Kundgebung mitorganisiert. Sie erklärte auf Nachfrage, sie habe Fergers Rede in Lörrach gehört, „und ich fand sie fundiert“. Generell halte sie das politische Rechts-Links-Schema für überholt.

Um Missverständnisse zu vermeiden, stellte sie von Beginn an klar: „Es geht uns in keiner Weise darum, Verständnis für das Handeln des russischen Präsidenten zu haben.“ Verständnis für den ukrainischen Wunsch nach Verteidigung des angegriffenen Landes zeigte sie aber auch nicht.

Das Organisationskomitee mit Barbara Dohmen, Werner Sommer, Lara Weber, Anneli Ahnert entwarf eine – durchaus naive – Friedensvision: Man stelle sich vor, die Großen wollten Krieg und die Kleinen machten nicht mit; die Mehrheit würde sich für Frieden einsetzen; die zwei Billionen Dollar für weltweite Rüstung stattdessen für Soziales, Gesundheit, Bildung und Umweltschutz ausgegeben; alle Menschen würden friedlich zusammenleben.

Das Organisationskomitee mit Elvira Stehle, Werner Sommer, Lara Weber, Barbara Dohmen und Anneli Ahnert (von links). | Bild: Michael Gottstein

Antisemitische Stereotype

Dietmar Ferger machte für den Ukraine-Krieg letztlich eine global agierende und einflussreiche „Finanzelite“ verantwortlich – und bediente damit durchaus antisemitische und verschwörungstheoretische Stereotype.

Die Ukraine sieht er nur „als Zwischenstopp“, das eigentliche Ziel sei die Ausbeutung Russlands und der russischen Rohstoffe, und langfristig auch Chinas. Eine Gruppe von vier jungen Leuten von „Friday for Future“ und der grünen Jugend hatte sich am Rande der Kundgebung aufgestellt und unterbrach mit dem Zwischenruf: „Das glaubst Du doch selbst nicht“, worauf Ferger erwiderte: „Doch, das glaube ich, und ich kann es mit Quellen belegen.“ Diesen Beleg blieb er allerdings schuldig.

Insgesamt rund 80 Personen waren zur Friedenskundgebung auf den Münsterplatz gekommen. | Bild: Michael Gottstein

Leitmotivisch forderte er „Friedensverhandlungen jetzt“. Nur diese könnten die ausufernde Waffenproduktion und das Töten von Menschen verhindern, so Ferger. Der zweite Redner war Roland Tucci, ein eingewanderter Schweizer. Seiner Ansicht nach gebe es eine Tendenz, „von politischen Vorstellungen und Ideologien abweichende Meinungen zu delegitimieren“. Wie sein Vorredner forderte er von der Politik: „Lasst endlich alle Waffen schweigen, sucht Kompromisse und werdet euch am Tisch einig.“

Bei der Kundgebung sprach Roland Tucci. | Bild: Michael Gottstein

Wegen der frischen Temperaturen verzichtete man auf den geplanten Schweigemarsch durch die Stadt. Der Musiker Klaus Böffert aus Rheinfelden trug eine Reihe von Liedern auf Hochdeutsch und Alemannisch vor, darunter das berührende Lied über ein totes Kind am Straßenrand, Bob Dylans Hymne der Bürgerrechtsbewegung „Blowing in the wind“ und das Anti-Kriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“. Nach einer Schweigeminute für alle Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen beendete das Komitee die Kundgebung mit dem Gebet des heiligen Franz von Assisi.