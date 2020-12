von Susanne Eschbach

Petra Biehler aus Murg ist die Gewinnerin des Hauptpreises des großen Weihnachtsgewinnspiels des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER Medienhaus und Hochrhein Anzeiger. Sie ist damit die neue Besitzerin der beiden E-Mountainbikes von Univega im Gesamtwert von 6000 Euro. Zur Verfügung gestellt haben den Preis Radsport Riedl-Leirer und das SÜDKURIER Medienhaus. Mit der Ziehung der Hauptpreise am Dienstag ist die zehnte Ausgabe des Gewinnspiels zu Ende gegangen.

Bürgermeister Alexander Guhl setzte den Zufallsgenerator in Gang, mit dem die Preise für das Weihnachtsgewinnspiel verlost worden sind. | Bild: Susanne Eschbach

Neben dem Hauptpreis sind 14 weitere Sachpreise verlost worden, die fast alle auch in Bad Säckingen geblieben sind. Ein Preis geht nach Rickenbach und zwei weitere Preise nach Wehr. Während die Preise jedes Jahr öffentlich per Zufallsgenerator in der Einkaufspassage Lohgerbe vor großem Publikum verlost worden sind, hat die Ziehung aufgrund von Corona nun lediglich in kleinem Rahmen, aber auch unter den wachen Augen des Notars Kai-Christoph Stadler, im Sitzungssaal des Rathauses stattgefunden.

Die Preise und ihre Gewinner Der Hauptpreis, Petra Biehler aus Murg Zwei E-Mountainbikes im Gesamtwert von 6000 Euro, gestiftet von Radsport Riedl-Leirer GmbH. 1. Preis: Waltrud Martin aus Bad Säckingen Ein Jahresabo Super-Kombi-Gold Fitness, Sauna und Therme im Wert von 1320 Euro, gestiftet von der Aqualon Therme Betriebs GmbH. 2. Preis: Elke Biere aus Bad Säckingen 1000 Euro in Form von zehn Einkaufsgutscheinen a‘ 100 Euro, gestiftet von der Volksbank Rhein-Wehra 3. Preis: Julia Knobloch aus Bad Säckingen Eine Herrenuhr der Marke Abeler & Söhne im Wert von 869 Euro, gestiftet von Juwelier Schwarcz. 4. Preis: Eva Kögel aus Bad Säckingen Ein Sebastian-Wehrle-Bild 60 x 90 inklusive Buch im Wert von 700 Euro, gestiftet von Zeitgeist. 5. Preis: Brigitte Albiez aus Bad Säckingen Ein Panasonic TV PAN 40 HXX 889 im Wert von 699 Euro, gestiftet von Expert Villringer. 6. Preis: Martin Kieser aus Bad Säckingen 600 Euro in Form von sechs Einkaufsgutscheinen a‘ 100 Euro, gestiftet von der Sparkasse Hochrhein. 7. Preis: Sabrina Witt aus Bad Säckingen Eine sechsmonatige Mitgliedschaft „All In“ (Gerätepark, Kurse, Jumping, Kampfsport, Getränke, Duschen) im Wert von 550 Euro, gestiftet von Songüls Fitness. 8. Preis: Manfred Trötschler aus Bad Säckingen Ein Catering Ihrer Wahl im Wert von 500 Euro, gestiftet von OM Catering. 9. Preis: Fatma Baysal aus Wehr Ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro, gestiftet von Zimmermann Reisen. 11. Preis: Hans-Peter Falz aus Wehr Eine Nähmaschine Janome 230 DC im Wert von 376 Euro, gestiftet von Nähcenter Seigel. 12. Preis: Sabine Tröndle aus Bad Säckingen Eine Sportbrille SZIOLS mit drei Wechselscheiben im Wert von 356 Euro, gestiftet von Optik Ellenrieder. 13. Preis: Michael Wassmer aus Rickenbach Ein komplettes Outfit nach freier Wahl im Wert von 300 Euro, gestiftet von Jeans Road Bad Säckingen.

„Für Pro Bad Säckingen und die Stadt war das Gewinnspiel in diesem Jahr besonders wichtig“, erklärt Elisabeth Vogt, Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen. „Gerade weil wir den Kunden so einen Anreiz bieten konnten, hier bei uns in unserer schönen Stadt einzukaufen.“ Denn gerade in diesem Jahr mussten die Einzelhändler besondere Anstrengungen unternehmen, um an dem Gewinnspiel überhaupt teilzunehmen, betont die Vorsitzende. „Mein besonderer Dank gilt besonders denen, die sich finanziell in das Gewinnspiel mit eingebracht haben“, sagt Vogt.

„Ich finde es ganz toll, dass wir das Gewinnspiel auch in dieser vor allem für die Händler sehr schweren Zeit durchführen konnten“, bedankte sich auch der stellvertretende SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein, Hubert Metzler, bei den Sponsoren.

„Gerade in solchen Zeiten, wo es der Einzelhandel besonders schwer hat, ist es wichtig, dass die Kunden nicht im Internet, sondern direkt vor Ort bei uns einkaufen“, erklärte Bürgermeister Alexander Guhl. „Ich finde es toll, dass so viele trotz der großen Probleme mitgemacht haben“, so Guhl weiter. Diese Gemeinschaft habe einfach gezeigt, dass es nur gemeinsam gehe, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt.

„Das Weihnachtsgewinnspiel war auch in diesem Jahr wieder eine tolle Aktion mit attraktiven Preisen – und das trotz schwieriger Coronabedingungen für unseren heimischen Handel“, bedankte sich auch der Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion, Andreas Gerber. „Gerade in dieser Situation gilt es für uns Kunden, den Handel in der Stadt zu unterstützen. Ich glaube, das Weihnachtsgewinnspiel war wieder einmal eine Garant dafür, zusätzlich Kundschaft in die Einkaufsstadt zu locken.“

