Vor 60 Jahren beginnt die Geschichte des Bad Säckinger Waldbades. Die Vorgeschichte zu seinem Bau ist interessant, denn die Stadt hatte bereits mehrere „Badeanstalten“, wie das damals hieß. Die mussten seinerzeit aber verschwinden. Warum? Um den Grund dafür zu finden, gehen wir einen Schritt zurück.

Mit dem Bau des Säckingen Flusskraftwerkes verändert der Rhein sein Ausehen grundlegend. Dem Kraftwerksbau musste das Hotel Rheinblick, das Rheinbad und der Obersäckinger Badeort weichen. Dafür sollte nun das neue Freibad entsprechender Ersatz sein, an dessen Kosten sich das Kraftwerk beteiligte. Mit der Eröffnung des Waldbades am 8. Juni 1963 wurde auch gleich ein weiteres öffentliches Bad in Säckingen geschlossen, das Strandbad am Bergsee.

Waldbad Bad Säckingen – ein modernes Freibad, das erst vor zwei Jahren grundlegend saniert wurde. | Bild: Verena Wehrle

Fast 90 Jahre baden in den Säckinger Pfahlbauten

Das Rheinbad war 89 Jahre lang Säckingens Badeanstalt gewesen. 1874 hatte die damalige Stadt Säckingen etwa dreihundert Meter oberhalb des Gallusturms das Rheinbad errichtet. Von den Einwohnern wurde es wegen seiner Holzkonstruktion auch „Säckinger Pfahlbauten“ genannt. Die öffentliche Badeanstalt war für damalige Verhältnisse schon ein kleines technisches Wunderwerk: Mit Hilfe eines mechanisch verstellbaren Beckenbodens konnte die Wassertiefe für Schwimmer oder Nichtschwimmer angepasst werden.

Als die Badeanstalt am Rhein 1963 schloss wurde das Waldbad eröffnet. | Bild: Stadtarchiv

Badnutzung streng nach Geschlechtern getrennt

Kurios erscheint aus heutiger Sicht auch der Blick in die damalige Badeordnung von 1879: Streng nach Geschlechtern und Altersklassen getrennt, ist die Benutzung des Bades geregelt. Dazu gibt es Badestunden für Familien und Arbeiter und Arbeiterinnen. Letztere übrigens sind vom Eintritt befreit. Zehn Badbesuche kosteten inklusive Benutzung des Kabinetts (Umkleidekabine) zwei Mark. Die Gebühr für eine Badehose oder ein Abtrockentuch betrug jeweils zehn Pfennig. Verboten waren neben dem Gebrauch von Seife, mit Wasser herumzuspritzen, das Herumstoßen, das Hinunterdrücken einer anderen Person ins Wasser oder Lärm zu verursachen.

Die Badeanstalt am Rhein musste beim Bau des Kraftwerkes schließen. | Bild: Repro: Richard Kaiser

Das Obersäckinger Schwimmbad

In der damals noch selbstständigen Gemeinde Obersäckingen wird 1934 an der Mündung des Heimbaches (beim heutigen Feuerwehrgerätehaus) eine Badestelle eingerichtet.

Das Strandbad – Urlaubsidylle am Bergsee

1933 wurde das Wald-Strand-Bad am Bergsee eröffnet. Rund 30 Jahre beanspruchten die Freunde des Bade- und des Wassersportes das Freibad. Der Eintritt am Eröffnungstag betrug für Kinder 20 und für Erwachsene 30 Pfennige. Eine wichtige Aufgabe der DLRG war die Ausbildung von Schwimmern als Lebensretter. Heute herrscht Badeverbot am sensiblen Naturparadies Bergsee, vor allem weil die Wasserqualität sehr instabil ist. Tretboote dürfen am Bergsee genutzt werden. Der Bergsee und das benachbarte Wildgehege ist nach wie vor das beliebteste Naherholungsziel der Stadt.

Die Badestelle in Obersäckingen wurde 1963 ebenfalls dicht gemacht. | Bild: Repro: Richard Kaiser

Waldbad – Starschuss am 8. Juni 1963

Das Waldbad öffnet seine Pforten und trat an die Stelle des Rheinbades und des Wald-Strandbads am Bergsee. Ein Drittel der Kosten des Waldbades, die insgesamt 1,84 Millionen Mark betrugen, übernahm das Kraftwerk. Als 1963 das Waldbad eröffnet worden ist, standen die Bürger dem Projekt zunächst kritisch gegenüber. Aber lange dauerte diese Skepsis nicht an. Heute wartet das Bad Säckinger Bad mit allerlei Angeboten auf und ist vor allem eine wunderschön gelegne Idylle oberhalb der Stadt mit großer Baumbestand. Erst vor zwei Jahren wurde es grundlegend saniert. „Mit Stolz dürfen wir ein so schönes Bad präsentieren. Unsere Gäste sind mit den Becken und Anlagen sehr zufrieden,“ sagt Philipp Stiegeler, bei den Stadtwerken zuständig für das Waldbad.

Angebote im Waldbad

Für Kinder gibt es ein Erlebnisbecken mit Wasserspeier, Wasserschirm und Wasservulkan. Für die jüngsten Gäste gibt es ein Planschbecken mit Bachlauf und Wasserfontänen sowie einen Kinderspielplatz mit Rutsche, Schaukel, Klettergerüst und Wippe.

Am Sprungbecken steht ein 1- und 3-m-Brett bereit. Das große Schwimmbecken bietet eine 50-Meter-Bahn. Ein Bade-Rollstuhl erleichtert gehbehinderten Besuchern des Waldbades oder Senioren den Einstieg ins Freizeitbecken. Das Freigelände bietet ein Beachvolleyball-Feld, Tischtennisplatten, einen Fußballplatz sowie Schach-, Mühle-, Dame-Spielfelder mit großen Figuren.