Die Vorstände der Sparkasse Hochrhein sehen die Bank auf nachhaltigem Erfolgskurs. Bei der Vorstellung der Zahlen spricht der Vorstand von einem „starken Ergebnis in 2022“ vor dem Hintergrund widriger gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen. Zu diesem guten Geschäftsergebnis habe auch der Teilmarkt Bad Säckingen (Bad Säckingen, Wehr, Laufenburg, Murg und Hotzenwald einschließlich Todtmoos) beigetragen, teilte Vorstandschef Wolf Morlock mit.

Kreditgeschäft: Laut Mitteilung des Vorstandes erreichte die Sparkasse im Teilmarkt Bad Säckingen im Kreditgeschäft mit Privatkunden, das insbesondere den Bereich der Wohnimmobilien-Finanzierungen umfasst, im letzten Jahr ein Wachstum von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Kundeneinlagen: Die Kundeneinlagen nahmen sogar um 4,9 Prozent zu, heißt es. Die Eigenkapitalausstattung der Sparkasse Hochrhein nennen die Verantwortlichen „exzellent“, zusammen mit dem Institutssicherungssystem der Sparkassenfinanzgruppe trage dies zum Vertrauen der Kunden in Geldanlagen bei. In diesem Zusammenhang wird die zunehmende Bedeutung von konservativen Geldanlagen wie beispielsweise dem Sparkassenbrief beobachtet. Dies hänge vor allem mit der Rückkehr von positiven Zinssätzen im Jahresverlauf 2022 zusammen.

Sparkasse behauptet sich als Marktführer

Girokonten: Zudem habe die gestiegene Anzahl an Girokonten (plus 2,1 Prozent gegenüber 2021) gezeigt, dass die Sparkasse mit ihren mehr als 34.300 Girokonten im Teilmarkt Bad Säckingen ihre Position als Marktführer in Finanzdienstleistungen behauptet habe.

Förderengagement: Die Sparkasse Hochrhein habe 2022 alleine im Teilmarkt Bad Säckingen 180.000 Euro an Spenden ausgeschüttet. Die Sparkassenkulturstiftung Bad Säckingen sei aktuell mit mehr als 480.000 Euro dotiert. So habe die Sparkasse über 22.000 Euro als Zustiftung zur Stärkung des Stiftungskapitals im vergangenen Jahr übergeben. Gefördert worden seien zudem verschiedene Projekte und Initiativen wie etwa Ukraine-Hilfen.

Standort Bad Säckingen wird umfassend saniert

Sparkassen-Umbau: Ende September 2022 haben die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Sparkassengebäude in der Bad Säckinger Steinbrückstraße begonnen. Das Gebäude wird laut Vorstand unter anderem umfassend energetisch optimiert und auf den Effizienzhaus-55-Standard gehoben. Bis zur Fertigstellung im Frühjahr 2024 ist das Sparkassencenter Bad Säckingen bekanntlich in der Interimsfiliale im ehemaligen Commerzbankgebäude zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Sparkasse im sanierten Gebäude das Erdgeschoss beziehen. Die Obergeschosse wird dann das Softwareunternehmen Eschbach aus Obersäckingen auf 1300 Quadratmetern als Mieter beziehen.

Laut Sparkassenchef Wolf Morlock ist das ganze Projekt aufwendiger als geplant. Unter anderem werden größere Fenster eingebaut, weshalb statische Probleme gelöst werden mussten. Der Kostenrahmen von 10 Millionen Euro könne aber Stand jetzt eingehalten werden, so Morlock. Auch der Zeitplan bleibt. Nächstes Jahr im April soll das Projekt abgeschlossen sein.