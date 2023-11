Wie jedes Jahr im Herbst, startet auch jetzt wieder das große Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER, Hochrhein-Anzeiger und SK ONE. Inzwischen zum 13. Mal findet das beliebte Bad Säckinger Gewinnspiel statt, das heute an den Start geht. Doch jetzt ist keine Zeit, abergläubisch zu sein. Denn auch in diesem Jahr winken wieder 72 Preise im Gesamtwert von mehr als 14.500 Euro.

Zehntägige Irland-Reise im Wert von 5000 Euro als Hauptgewinn

Der Hauptpreis ist in diesem Jahr eine zehntägige kombinierte Flug- und Busreise für zwei Personen nach Irland im Gesamtwert von 5000 Euro. Gestiftet haben den Hauptpreis das Reisebüro Bad Säckingen und die SK ONE GmbH, die Werbevermarktungsgesellschaft des SÜDKURIER Medienhauses.

Der Gewinner oder die Gewinnerin des Hauptpreises darf sich in Irland auf eine beeindruckende Erlebnisreise begeben. | Bild: Foto Lifka/Matthias Lifka/Privat

Der Gewinner oder die Gewinnerin der zehntägigen Reise darf sich auf das Land der Märchen und Mythen, der Folkmusik, der Herzlichkeit und der atemberaubenden Landschaften freuen. Denn kaum ein europäisches Land ist so grün wie Irland. Doch das ist noch lange nicht alles. Bis Dienstag, 19. Dezember, winken elf weitere Sachpreise sowie 60 Gutscheine im Gesamtwert von 4000 Euro, gespendet von vielen Bad Säckinger Unternehmen.

Bei jedem Einkauf gibt es ein Los, das zur Teilnahme berechtigt

In der Gewinnspielzeit wird jeder Einkauf in einem der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte in Bad Säckingen mit einem Rubbellos belohnt, solange der Vorrat reicht. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist. Jedes Rubbellos enthält einen individuellen Code, der unter rubbellos.suedkurier.de im Internet aktiviert werden muss. Nach der Eingabe nimmt das jeweilige Rubbellos mit dem individuellen Glückscode an den bis zu vier Zwischenverlosungen und an der Hauptverlosung teil.

Immer montags gibt es Zwischenverlosungen

Die Zwischenverlosungen der Einkaufsgutscheine finden immer montags, am 27. November, sowie am 4., 11. und 18. Dezember, statt. Die Gewinner erhalten den gewonnenen Gutschein zugesandt und werden zusätzlich in der Woche nach der Verlosung im SÜDKURIER und im Hochrhein-Anzeiger bekannt gegeben.

Vier Tage vor Heiligabend wird der Hauptpreis verlost

Die Verlosung der Hauptpreise findet dann am Mittwoch, 20. Dezember, um 9.30 Uhr in der SÜDKURIER Geschäftsstelle Bad Säckingen unter notarieller Aufsicht statt. Auch hier werden die Gewinner danach wieder per Post informiert und im SÜDKURIER und im Hochrhein-Anzeiger veröffentlicht. Die Übergabe der Sachpreise erfolgt Anfang 2024. Es kann pro Gewinnspielwoche mit bis zu maximal 25 Glückscodes pro Person teilgenommen werden. Der Eingabeschluss für die Verlosung der Sachpreise ist am Dienstag, 19. Dezember.

Wer darf beim Gewinnspiel mitmachen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhauses und seiner Tochterunternehmen sowie der am Gewinnspiel teilnehmenden Firmen. Das SÜDKURIER Medienhaus kann die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen. Barauszahlung, Erstattung, Übertragung, Umtausch und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen sind die Veranstalter berechtigt, einen Preis nachträglich wieder abzuerkennen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind im Internet unter rubbellos.suedkurier.de nachzulesen.

Die Sachpreise