von Peter Koch

Das Schöffengericht des Amtsgerichts Bad Säckingen hat die sogenannte Katalysatorenbande zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt. In der zweiten Sitzung im Prozess um schweren Bandendiebstahl hat das Schöffengericht am Dienstag in den Räumen des Amtsgerichtes in Waldshut getagt.

Die Staatsanwaltschaft hat drei jungen Männern vorgeworfen, sich zu einer Bande zusammengeschlossen und sich verabredet zu haben, gemeinschaftlich und gewerbsmäßig Katalysatoren älterer Autos zu entwenden. Sie haben 50 Katalysatoren erbeutet von Tatorten unter anderem in Lahr, Emmendingen, Steinen und Schopfheim, wo sie auf frischer Tat angetroffen und festgenommen wurden.

Während in der ersten Sitzung am 18. August die Anklageverlesung der Staatsanwaltschaft, Zeugenvernehmungen und die persönlichen Umstände der Angeklagten im Mittelpunkt standen, ging es beim zweiten Termin, neben der Vernehmung des Ermittlungsführers der Polizei, hauptsächlich um die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der drei Verteidiger und schließlich um die Urteilsfindung durch das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Stefanie Hauser.

Schon früh in der Verhandlung ließ der erste Angeklagte von seinem Anwalt eine Erklärung verlesen, in der er sich zu den Taten teilweise bekannte. Er räumte aber nicht alle ihm vorgeworfenen Anklagepunkte ein. So gab er an, lediglich der Fahrer der Gruppe gewesen zu sein und nicht aktiv an den geschädigten Autos gearbeitet zu haben. Später gestanden auch die zwei weiteren Angeklagten, jedoch ebenfalls nicht vollumfänglich, alle alle Tatorte und alle vorgeworfenen Tatbeteiligungen.

Wichtig waren in diesem Prozess die Standortdaten und Chats der sichergestellten Mobiltelefone der Angeklagten, die es der Polizei ermöglichten, den Angeklagten die zehn Tatorte zuzuordnen und auch deren Bandenstruktur aufzudecken. Um den Tatbestand des schweren Bandendiebstahls zu erfüllen, müssen sich nach dem Strafgesetzbuch mindestens drei Personen zusammenschließen, die sich dann konkret zu Straftaten verabreden. In der Verhandlung musste nun für jeden der drei Angeklagten zu jedem der verhandelten Tatorte die genaue Tatbeteiligung durch Sachbeweise und Zeugenaussagen belegt werden.

Hierzu leistete die Arbeit des Kriminalbeamten der Polizei Freiburg, der die Sachbearbeitung in dem Fall übernommen hatte, den erheblichen Beitrag. Er erläuterte dem Gericht unter anderem, wie die Auswertung der Standortdaten der Handys der Angeklagten funktionierte und wie diese zu bewerten seien. Zudem berichtete er, dass es Ziel der Gruppe gewesen sei, mindestens 100 Katalysatoren zu entwenden. Dies sei Chatverläufen auf den sichergestellten Handys zu entnehmen. Die Katalysatoren hätten einen erheblichen Wert, da in ihnen Edelmetalle verbaut seien, sagte er zur Motivation.

Die Staatsanwaltschaft forderte Haftstrafen von zwei Jahren und neun Monaten, zwei Jahren und sieben Monaten und zwei Jahren und drei Monaten.

In ihren Plädoyers bestritten die Verteidiger einige Anklagepunkte und führten aus, dass vieles wahrscheinlich und möglich, aber nicht bewiesen sei. Sie forderten Freiheitsstrafen auf Bewährung, wobei diese nur bei Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahre möglich ist.

In ihren Schlussworten entschuldigten sich die drei Angeklagten für ihre Taten und gaben an, diese zu bereuen. Sie seien durch die Erfahrung der sechs Monate Untersuchungshaft geläutert und boten die sofortige Ausreise in ihre Heimat an.

Nachdem sich Richterin Hauser am Ende der Verhandlung mit ihren zwei Schöffen zur Beratung zurückgezogen hatte, verkündete sie das Urteil. Es lautete auf zwei Jahre und sechs Monate Haft für den ersten Angeklagten, bei dem das Gericht eine Tatbeteiligung in zehn Fällen für bewiesen hielt. Beim zweiten Angeklagten hielt das Gericht sieben Beteiligungen für eindeutig bewiesen und verhängte hier eine Strafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Beim dritten Angeklagten sah das Gericht sechs Tatbeteiligungen als erwiesen an und ahndete dies mit zwei Jahren Haft. Zwei der Angeklagten, die ihre Familie und Kinder in ihren Heimatländern haben, nahmen das Urteil, das weitere Jahre Aufenthalt in deutschen Gefängnissen für sie bedeutet, deutlich gezeichnet auf.

Die Vorsitzende erklärte in ihrer Urteilsbegründung, dass das Gericht nicht in allen Fällen den schweren Bandendiebstahl als bewiesen angesehen habe, jedoch sei in diesen Fällen immer noch der gewerbsmäßige Diebstahl erfüllt. Zudem hätte das Gericht be- und entlastende Momente in der Urteilsfindung berücksichtigt. Alle drei Angeklagten seien mit Diebstählen bereits in Erscheinung getreten, sowohl in Deutschland als auch in Rumänien, Italien und Schweden. Auch finanzielle Probleme und schwierige Lebensumstände seien berücksichtigt, aber keine Entschuldigungen für die Taten. Schließlich habe die Gruppe einige der kleinen Gebrauchtwagenhändler an den Rand des Ruins gebracht. Gegen das Urteil des Gerichts können noch Rechtsmittel eingelegt werden.