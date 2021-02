von Peter Koch

Eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten hat ein 31-jähriger Bad Säckinger für den Handel mit Marihuana und die Beihilfe zum Handel mit Ecstasy-Tabletten vor dem Amtsgericht erhalten. Der gelernte Koch war schon früher in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Zuletzt 2019, ebenfalls im Zusammenhang mit dem Besitz und Handel von Betäubungsmittel. Im März 2020 wurden seine Wohnung und ein Kellerraum durchsucht. Im Keller wurden mit der Hilfe eines Drogenspürhundes 15 Tütchen Marihuana, 168 Ecstasy-Tabletten, Verpackungsmaterial, Griptütchen sowie eine Feinwaage gefunden.

Chats geben Hinweise

Nach Aussage der Polizeikommissarin vom Polizeirevier Bad Säckingen, die als Drogensachbearbeiterin die Durchsuchung geleitet hatte, hatte die Polizei bereits seit 2018 Hinweise darauf, dass der Angeklagte mit Drogen Handel treiben würde. Die Erkenntnisse hätten sich durch die Auswertung von Chatprotokollen ergeben.

Frühere Durchsuchungen ergebnislos

Allerdings, so die Zeugin weiter, seien Durchsuchungen in der Vergangenheit erfolglos geblieben. Bei der entscheidenden Durchsuchung im März 2020 hätte dann ein aufgefundener Schlüssel zu dem Kellerraum im Wohnhaus des Angeklagten gepasst, in dem dann später die Drogen aufgefunden wurden. Dass der Angeklagte über einen Kellerraum verfügte, war bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt und sei von ihm geleugnet worden.

Das Geständnis

Zu Beginn der Verhandlung räumte der Angeklagte ein, dass er mit Marihuana Handel getrieben habe, um seinen eigenen Konsum zu finanzieren und dass er in Bezug auf seinen Keller gegenüber der Polizei gelogen habe. Er gab an, dass das dort aufgefundene Marihuana im gehört habe. Die Ecstasy-Tabletten allerdings hätte er lediglich für einen Bekannten aufbewahrt, der diese vor einer Polizeikontrolle in Sicherheit bringen wollte. Der Angeklagte weigerte sich allerdings, den Namen der betreffenden Person zu nennen. Selbst als der Staatsanwalt ihm einen möglichen Namen präsentierte, gab er keinen Kommentar ab.

Beihilfe zum Handel mit Ecstasy

Auch wenn die Angaben zum Ecstasy wenig glaubwürdig waren, kamen die Vorsitzende Richterin und der Staatsanwalt nicht umhin, hier die Regel „im Zweifel für den Angeklagten“ gelten zu lassen. So wurde die Anklage in diesem Punkt von Handel treiben auf Beihilfe zum Handel abgeändert, denn selbst wenn es nicht sein Ecstasy gewesen sei, so der Staatsanwalt, habe er zumindest gewusst, dass es Handelsware sei und dies mit der Aufbewahrung unterstützt.

Erst der Zoll findet die Drogen

Probleme bereitete in der Beweisaufnahme die Tatsache, dass die gefundenen Drogen nicht durch die zuerst durchsuchende Polizei gefunden wurden, sondern durch den zweieinhalb Stunden später eintreffenden Zoll. Dieser war durch die Polizeikräfte vor Ort einbezogen worden, da im Keller Hinweise darauf gefunden worden waren, dass der Angeklagte möglicherweise ein Gewerbe betreibe ohne Gewerbeanmeldung, ein Zufallsfund. Durch Beendigung der polizeilichen Durchsuchung war nach Überzeugung der Verteidigung allerdings der vom Gericht ausgestellte Durchsuchungsbeschluss nicht mehr gültig. Da der Zoll somit erstens in anderer Sache ermittelte und nicht in Sachen Drogendelikt und zweitens ohne eigenen Beschluss die erneute Durchsuchung der Kellerräume vornahm, sei diese Durchsuchung illegal gewesen und die dort gefundenen Beweismittel für die Verhandlung nicht verwendbar, so der Rechtsanwalt.

Beweise wertlos

Dieser Sichtweise folgte die Richterin und stellte fest, dass die gefundenen Drogen dem Beweisverwertungsverbot unterlagen. „Und das finde ich sehr tragisch für sie,“ erläuterte die Vorsitzende dem Angeklagten später, warum er dennoch für die vorgeworfenen Straftaten verurteilt wurde, „ihr Geständnis zu Prozessbeginn gilt als Beweis und kann in die Urteilsfindung somit einbezogen werden.“ Da sein Geständnis nun allerdings besonderes Gewicht bekommen hatte, wurde es auch besonders zugunsten des Angeklagten bewertet und das Gericht wich deutlich vom Antrag der Staatsanwaltschaft ab, die zwei Jahre Haft gefordert hatte.

Das Urteil

Da die aufgefundene Menge von 39 Gramm Marihuana keine geringe Menge im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes sei und der Angeklagte sich noch in der Bewährungszeit vom erst Monate zuvor ergangenen Urteil befinde, komme eine erneute Bewährungsstrafe nicht infrage so die Richterin. So muss der Angeklagte die Haft antreten und damit rechnen, dass die Bewährung aus dem vorausgegangenem Urteil aufgehoben wird. Ihm bleiben noch Rechtsmittel gegen das Urteil.