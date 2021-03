von Susanne Eschbach

Jetzt ist das Projekt „Verkehrsübungsplatz“ in Wallbach endgültig abgeschlossen. Ein Jahr nach der offiziellen Eröffnung des Platzes neben der Flößerhalle und ein halbes Jahr, nachdem auch der Wetterschutz als Unterstand für die Kinder fertiggestellt worden ist, hat der Initiator des Projektes, Fred Thelen, von der Restsumme der Spenden für den Wetterschutz jetzt fünf Kinderräder angeschafft. Diese hat er der Kreisverkehrswacht Waldshut für die Übungen auf dem Verkehrsübungsplatz überlassen. „Danke, dass Sie das alles in die Hand genommen haben“, bedankte sich Otto Thoma von der Kreisverkehrswacht.

Der Verkehrsübungsplatz Der Verkehrsübungsplatz in Wallbach wird derzeit von 630 Schülern aus den Gemeinden Bernau, Todtmoos, Herrischried, Rickenbach, Görwihl, Dogern, Albbruck, Laufenburg, Murg, Wehr und Bad Säckingen zur Grundausbildung für den Fahrradführerschein genutzt. An 50 Vormittagen im Jahr absolvieren 32 Klassen aus 19 Grundschulen hier ihre ersten beiden Übungseinheiten, bevor sie die nächsten beiden Einheiten im Realverkehr unter Beweis stellen dürfen. Außerdem hat die Polizei dort die ersten Senioren am Pedelec geschult, um diesem Personenkreis mehr Fahrsicherheit zu vermitteln.

Statt wie bisher direkt in der Stadt im Straßenverkehr, können die Viertklässler – nicht nur der Bad Säckinger Grundschulen – nun ihre ersten Erfahrungen mit dem Rad auf dem Verkehrsübungsplatz in Wallbach machen. Damit die Kinder nicht erst alle ihre Räder nach Wallbach transportieren müssen, standen den Schülern bisher 15 Räder von der Kreisverkehrswacht zur Verfügung. „Würden die Kinder alle ihre eigenen Räder mitbringen, müssten diese erst auf ihre Sicherheit überprüft werden“, erklärt Fred Thelen.

Nach der Eröffnung des Verkehrsübungsplatzes in Wallbach hatte Ortsvorsteher Fred Thelen die Idee, eine Überdachung für einen Teil des Platzes zu bauen. Denn die Kinder wären ansonsten ständig dem Wetter ausgesetzt gewesen und hatten bisher auch keine Gelegenheit, ihre Taschen zu deponieren oder ihre Pausenbrote im Trockenen beziehungsweise im Schatten zu essen.

Im Februar 2020 rief Fred Thelen auf eigene Initiative mit Erfolg ein Crowd-Funding-Projekt ins Leben. In viel Eigenleistung mit der Hilfe von Ortschaftsrat Oliver Schapfel und dem Bildungszentrum Christiani wurde dann der Wetterschutz gebaut und im September 2020 eingeweiht.

„Nach der Abrechnung der Arbeiten blieb noch eine Restsumme übrig“, sagte Thelen. Davon hat er jetzt die fünf Übungsräder angeschafft und der Kreisverkehrswacht übergeben. Darüber freuen sich nicht nur die Kinder der Bad Säckinger Schulen. Auch die Gemeinden Bernau, Todtmoos, Herrischried, Rickenbach, Görwihl, Dogern, Laufenburg, Murg und Wehr nutzen den Platz in Wallbach. „Auch außerhalb dieser Zeit wird der Platz gerade am Wochenende immer rege genutzt. Die Eltern üben mit ihren Kindern das Fahrradfahren oder die Kleinsten sind mit ihren Laufrädern unterwegs“, weiß der Ortsvorsteher. Auch die Inlinefahrer drehen auf dem ebenen Asphalt des Platzes ihre Runden.