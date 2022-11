von Susanne Eschbach

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Am Samstag, 19. November, ist es wieder soweit. Das inzwischen preisgekrönte Erfolgsmusical des Gloria-Theaters „Tommy Tailors Traumfabrik“ feiert die dritte Saisonpremiere. Erst vor wenigen Wochen haben Intendant Jochen Frank Schmidt, der kaufmännische Direktor Alexander Dieterle und Bühnenbauer Karl Thomann den Deutschen Musicalpreis für das beste Bühnenbild in Empfang genommen. „Viele Besucher wollen natürlich sehen, wie Deutschlands bestes Bühnenbild aussieht“, ist Jochen Frank Schmidt überzeugt.

Eintrittskarten Noch bis Ende März wird das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ immer im Abstand von 14 Tagen im Gloria-Theater zu sehen sein. Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten. Diese können im Internet ( www.gloria-theater.de ) oder telefonisch unter 07761/64 90 reserviert werden.

Die Bad Säckinger Theaterleute haben sich als kleinstes Theater gegen 41 Konkurrenten wie das Züricher Theater durchgesetzt, was die beiden Theatermacher besonders stolz macht. 2024 möchte es das Gloria-Theater noch einmal mit dem ebenfalls erfolgreichen Musical „Bikini Skandal“ versuchen, das ebenfalls aus der Feder von Jochen Frank Schmidt stammt und im Herbst 2023 Premiere im Kurhaus in Badenweiler feiern wird.

Dritte Musicalsaison

Mit diesen Vorzeichen startet die dritte Musicalsaison am Samstag um 20 Uhr und es sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Was Schmidt und Dieterle besonders freut: Es sind keine Corona-Beschränkungen in Sicht. „Wir dürfen wieder alle Plätze besetzen und es ist keine Maskenpflicht“, freut sich Schmidt. Auf der Bühne wird fast das gesamte vertraute Ensemble von „Tommy Tailors Traumfabrik“ zu sehen sein. „Wir haben sieben neue Ensemblemitglieder, die sich unheimlich auf ihren ersten Auftritt freuen“, sagt Jochen Frank Schmidt.

Darunter ist auch die neue Luella. Die bisherige Darstellerin ist ihrer Rolle entwachsen, weshalb ein neues Casting stattgefunden hat. Drei neue Darstellerinnen sind ausgewählt worden und haben in den vergangenen Wochen fleißig geprobt. „Bisher war es nicht möglich, dass die neuen Mitglieder mit dem gesamten Ensemble proben konnten“, erklärt der Intendant. „Das wird jetzt noch einmal eine spannende Zeit, wenn es so weit ist.“ Schmidt ist zuversichtlich, dass auch das klappen wird.

Premierenfeier auch diesmal

Natürlich wird auch die dritte Saisonpremiere gebührend gefeiert, auch wenn diesmal keine Prominenz mit dabei sein wird. „Es werden aber viele Freunde und natürlich die Familien mit dabei sein“, berichtet Jochen Frank Schmidt. Bis Ende März wird das Musical im Abstand von 14 Tagen, jeweils samstags und sonntags, zu sehen sein.

Am Montag, 21. November, und am Montag, 12. Dezember, wird es jeweils um 9 Uhr zwei Schulvorstellungen geben. Dazu sind die Klassen aller Schularten zum Sonderpreis in das Gloria-Theater eingeladen. „Wir hatten bereits zwei solcher Schulvorstellungen und diese waren ein Erfolg“, sagt Jochen Frank Schmidt und hofft, dass weitere Schulen zu den besonderen Vorstellungen kommen. „Die Kids mussten jetzt zwei Jahre ihr Dasein fristen und darum möchten wir ihnen jetzt eine besondere Freude machen.“