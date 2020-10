von Peter Koch

Das Bad Säckinger Münster erlebte Freitag- und Samstagabend die ersten Orchesterkonzerte seit dem Lockdown. Zu Gast waren Musiker des Münchner Barockorchesters L´arpa festante. Der Name des Ensembles ist dem gleichnamigen Stück des Komponisten Giovanni Battista Maccioni entliehen. Das 1653 aufgeführte dramatische Stück „Maccionis„ steht symbolhaft für das künstlerische und musikalische Engagement des gleichnamigen Barockorchesters.

Zwei Vorstellungen

Bezirkskantor Markus Mackowiak, der das Ensemble an der Orgel begleitete und dirigierte, freute sich außerdem, die Gesangssolisten Jessica Jans (Sopran), Irene Hofmann (Alt), Daniel Schreiber (Tenor) und Manfred Bittner (Bass) für die zwei Vorstellungen gewinnen zu können.

Wer sich nicht vorbereitet hatte und vielleicht spontan dieses Konzert besuchte, der wusste nach wenigen Takten, dass er an diesem Abend etwas Besonderem beiwohnte. Die Qualität der Darbietung war, von der ersten Sekunde an, hochkarätig.

Vielleicht war es die Ehrfurcht des Publikums vor dieser Darbietung oder die Disziplin der Säckinger, die dazu führte, dass es über eineinhalb Stunden Darbietung keinen Applaus gab. Jedoch am Schluss ließ das Publikum die Künstler ganz genau wissen, was sie von ihnen hielt. Kurzum, sie waren begeistert und applaudierten ergiebig und enthusiastisch.

Mackowiak hatte für den Abend unter dem Motto „Venedig am Rhein„ vier italienische Stücke zusammengestellt. Hauptthema waren zwei Stücke Vivaldis. Das „Magnificat“ und das „Gloria in D“. Eingeleitet wurde der Abend mit der „Sinfonia in D“ von Guiseppe Torelli, zur Halbzeit spielte Solist Peter Tabori das Konzert für Oboe und Orchester in d-moll von Alessandro Marcello.

Das zwei der vier Stücke des Abends in der Tonart D komponiert wurden, ist kein Zufall. Während des Barocks wurden Musikstücke für festliche Anlässe gerne mit Barocktrompeten besetzt, die zu dieser Zeit meist in D gestimmt waren. So brachte auch das L´arpa festante eine solche Trompete mit und Solist Krisztian Kovats demonstrierte auf seiner barocken 4-Loch-Trompete eindrücklich, warum dieses Instrument, dessen obertonreicher Klang begeistert, sich damals solcher Beliebtheit erfreute.

Einige Höhepunkte

Höhepunkte gab es an den Konzertabenden einige. Besonders eindrücklich in Erinnerung bleiben wohl das „Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens“ aus dem Gloria, das von Sopransolistin Jessica Jans, mit gefühlvoller Begleitung durch Oboe und Fagott, in meisterlicher Art vorgetragen wurde und das Finale „Cum Sancto Spiritu in gloria Die Patris. Amen“, ebenfalls aus dem Gloria – alle Instrumente und alle Sänger vereinigt in einer Darbietung. Übrigens: Aufgrund der Personenbegrenzungen und der Corona-Abstandsregelungen wirkte das Konzert wie eine Privatveranstaltung.