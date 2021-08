von Susanne Eschbach

Was andere wegwerfen, hat bei Erich Thomann aus Wallbach stets dessen Spürsinn geweckt. Der damalige Planierraupenfahrer der Kreismülldeponie Lachengraben hat viele Schätze nach Hause getragen und den Grundstein für eines der ungewöhnlichsten Museen in Deutschland gelegt. Jetzt feiert das Wallbacher Müllmuseum sein 30-jähriges Bestehen.

Um diesen besonderen Tag zu würdigen, lädt die Familie Thomann am morgigen Sonntag, 29. August, ab 11 Uhr in das Müllmuseum nach Wallbach ein. Nach einer Begrüßung spielt der Musikverein Wallbach ein Frühschoppenkonzert und danach ist das Museum für die Besucher geöffnet.

Bis 18 Uhr dauert die Zeitreise, mit der sich die Besucher in die eigene Kindheit zurückversetzen lassen und Spielzeug, Handwerksutensilien und vieles mehr entdecken können. Gleichzeitig gibt es auch eine Sonderausstellung zum Thema „Kaffee“, die am Sonntag ebenfalls besichtigt werden kann. Für die Bewirtung der Gäste sorgt die Familie Thomann in ihrem Museumscafé „Belzle Beiz“.

„Das Besondere an unserem Museum ist, dass jedes Stück, das bei uns angesehen werden kann, eigentlich nicht für das Museum, sondern für den Müll gedacht war“, fasst Karl Thomann das Alleinstellungsmerkmal des Hauses zusammen. Bereits vor vielen Jahren haben er und seine Ehefrau Elke das Museum übernommen, das einst Vater Erich gegründet hatte.