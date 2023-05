K&U – dieser Name stand Jahrzehnte lang für landesweite Versorgung mit Backwaren. Nachdem im Jahr 2019 die „Zerschlagung“ der Bäckereikette bekanntgemacht wurde, folgte in den Jahren danach die Umsetzung.

2019 waren es noch 130, 2021 dann 53, aktuell sind es noch vier in der Region Südwest: K&U-Filialen sterben aus. Deutschlands ehemals größter Bäckereifilialbetrieb wurde „zerschlagen“. | Bild: Paul Knecht

Ende Juni verschwindet nun auch in Bad Säckingen die letzte Bäckerei-Verkaufsstelle, auf deren Logo die Initialen der Gründer – Peter Knupfer und Franz Usländer – prangen. Das Ende einer Traditionslinie in Bad Säckingen? Wie geht es weiter?

Zu Weihnachten die Kündigung

Im Rewe in Bad Säckingen bekommen die Kunden bald keinen Kaffee und kein Brot mehr – zumindest nicht mehr von K&U. Denn bereits einige Tage vor Weihnachten wurden die Angestellten der Verkaufsstelle in der Glarnerstr. 4 über die Schließung informiert und erhielten die Kündigung: Sabine Stachorski, Pressesprecherin Rewe Region Südwest bestätigt, dass die K&U-Verkaufsstelle im Bad Säckinger Rewe schließen wird.

Allerdings hat Rewe selber darauf wenig Einfluss, denn die K&U-Kette gehört Edeka Südwest. Edeka-Pressesprecher Florian Heitzmann hingegen sagt: „Die Filiale schließt nicht. Sie wird übergeben.“

Der Übergang 1992 wurde K&U von Edeka Südwest übernommen. Die Verkaufsstellen der Bäckerei K&U treten nunmehr als Markt-Bäckerei auf. Die Umstellung erfolgt seit dem Jahr 2021 sukzessive. Darüber hinaus werden seit dem Jahr 2019 die bislang in Eigenregie betriebenen Bäckerei-Verkaufsstellen kontinuierlich an interessierte selbstständige Kaufleute des Edeka-Südwest-Verbunds übergeben. Auch in der Region wurde dieser Prozess vollzogen. 2021 übernahmen die Schmidts Märkte zwölf K&U-Verkaufsstellen inklusive Mitarbeiter und integrierten sie in das eigene Unternehmen. Diese sind jetzt Angestellte des jeweiligen Markts.

So gibt es zwei unterschiedliche Aussagen über die Zukunft der K&U-Filiale im Rewe. Edeka-Sprecher Heitzmann spricht zwar von einem Nachfolger, will aber nicht sagen wer. Unterdessen geht Rewe-Sprecherin Stachorski weiter von der Schließung im Juni aus, auch wenn aktuell „Gespräche über eine Nachfolge“ geführt würden. Auch auf unsere Nachfrage direkt beim Rewe- und K&U-Personal vor Ort, wusste niemand eine Antwort.

Rätselraten um Nachfolge

Bei diesem Rätselraten fragen sich Kunden mittlerweile, ob die K&U-Filiale im Rewe dasselbe Schicksal ereilen könnte, wie die Filiale in der Schützenstraße 4. Die dortige Markt-Bäckerei – ehemals K&U – ist seit Juni letzten Jahres dicht.

Auf dem Zettel an der Eingangstür ist zu lesen: „vorübergehend geschlossen“. Datiert ist der Hinweis auf den 30. Juni 2022. Was sagt Eigentümer Edeka Südwest dazu? Edeka-Sprecher Heitzmann teilt mit, auch hier sei eine zeitnahe Übergabe an einen Wettbewerber geplant. „Vorübergehend“ und „zeitnah“ – vage Aussagen aus den Pressezentralen.

Bäcker aus Region lehnt Übernahme ab

Will vielleicht eine örtliche Bäckerei die Filiale im Rewe übernehmen? Pfeiffer Beck zumindest lehnt ab. Auch die Bäckerei Heitzmann teilt auf Nachfrage mit, dass sie die Verkaufsstelle im Rewe nicht übernehmen. Laut Clemens Pfeiffer, Inhaber von Pfeiffer Beck, wurde die Verkaufsstelle „reihum angeboten“, er wisse jedoch nur von Kollegen, die abgesagt hätten. Aufgrund von Personalmangel gelte es erst einmal die eigenen Filialen zu bestücken.

Eröffnung so unattraktiv wie selten zuvor

Die Umstände für Bäckerei-Eröffnungen sind offenbar so unattraktiv wie selten zuvor: „Fakt ist, dass die Betriebe im vergangenen Jahr mit immensen Kostensteigerungen und Herausforderungen zu kämpfen hatten“, erklärt Friedemann Berg vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Dies sei vor allem der Kostenexplosion im Bereich Energie sowie den rasant gestiegenen Rohstoff- und Personalkosten geschuldet, berichtet Berg.

Bäckereibetriebe haben es schwer: Kostensteigerungen, Personalmangel und der starke Wettbewerb mit der Backindustrie sorgen bundesweit für Schließungen. | Bild: Mohssen Assanimoghaddam

Durch den starken Wettbewerb mit der Backindustrie, die ihre „Käfig-Brötchen“ günstiger über Supermärkte, Backshops und Tankstellen verkaufen könne, sei eine Übernahme der Filiale durch einen Bäcker wenig zukunftsfähig – wenn dieser nicht gerade ein originelles Konzept habe.

Auf den Standort kommt es an

Christian Trompeter von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Baden-Württemberg Süd weiß: „Auf den Standort kommt es an.“ Ehemalige K&U-Mitarbeiter von Filialen, die direkt an einen Edeka-Markt angeschlossen waren, hätten Glück. Denn diese wären größtenteils vom jeweiligen Edeka-Kaufmann übernommen worden. Mit ihren Standorten außerhalb eines Edeka-Markt hätten die beiden Einzelfilialen in Bad Säckingen es dagegen eher schwer.

Diese würden nicht von einem Kaufmann der Edeka-Gruppe übernommen werden, sondern von einem unabhängigen Wettbewerber. Und wenn sich keiner finden lässt? Dann müsse die Filiale schließen, bedauert Trompeter und führt weiter aus: „Für die Angestellten ist dann nicht nur der Arbeitsplatz weg, sie müssen sich auch mit einer sehr schmalen Abfindung zufrieden geben.“