von Sigrid Schneider

Mitgenommen auf eine großartige musikalische Reise in die Flower-Power-Ära der 60er und 70er-Jahre hat am Freitagabend den ausverkauften Saal des Gloria-Theaters die „Simon and Garfunkel Revival Band“ mit unvergesslichen Folk-Rock-Songs der legendären Formation. Lange erwartet von der Fangemeinde in der Region, ist der Abend zu einem enthusiastisch gefeierten Event geworden, auf den viele gehofft hatten. Denn die Band war zuletzt im März 2019 in Bad Säckingen aufgetreten, musste sie doch wegen der Corona-Pandemie ihre Auftritte ab 2020 absagen. Das Publikum im Saal sang, klatschte und tanzte begeistert mit und wurde im Laufe des Konzerts förmlich von den Stühlen gerissen.

Mit „Homeward bound“ begrüßten zunächst nur Michael Frank (Frontmann, Sänger und Gitarrist) und Guido Reuter (Sänger, Flöte und Geige) ihr Publikum und schafften es sofort, dieses einzustimmen und mitzureißen. Dafür erhielten sie begeisterten Beifall. Gänsehaut-Feeling schuf danach die komplette Besetzung der Erfuter Formation – dazu kamen Ingo Kaiser am Schlagwerk und Bassist Sebastian Fritzlar – mit „El Condor pasa“. Die vier Vollblutmusiker schafften es unmittelbar, das Lebensgefühl einer vergangenen Ära wieder aufleben zu lassen und das Publikum mit unvergesslichen Hymnen wie „America“, „Sounds of Silence“ oder „Mrs. Robinson“ zu verzaubern. Dabei kopieren die sie nicht einfach nur die Garfunkel-Werke, sondern interpretieren diese mit Empathie und Ideenreichtum.

Verwöhnt wurden die Theater-Gäste nicht nur mit legendären Hymnen und Songs des Folk-Rock-Duos, sondern auch mit großartigen Einlagen wie dem jazzigen, mitreißenden Part von Schlagzeuger Ingo Kaiser und Sebastian Fritzlar am Keyboard, die den Saal minutenlang in Atem hielten. Zuvor verwöhnten die vier Musiker das Publikum mit einem musikalischen Repertoire aus Paul Simons Soloalben „Graceland“ und „The Rhythm of The Saints“, in dem sie alle Register ihres Könnens zeigten mit großen Paukensoli (Ingo Kaiser und Sebastian Fritzlar), mitreißenden Akkordeoneinlagen oder Fiedel-Improvisationen (beides Guido Reuter). „Unser Ziel ist, dass Bad Säckingen mit unserer musikalischen Hilfe heute mit einem guten Gefühl nach Hause geht und für einen Abend einfach mal abschalten kann in diesen Zeiten“ sagte eingangs Frontmann Michael Frank. Der begeisterte stehende Applaus und enthusiastische Zurufe des Publikums sprachen nach den Zugaben von „Bridge over troubled Water“ und „Cecilia“ für sich.