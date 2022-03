Wenn die Stadt Bad Säckingen Flüchtlingen oder Obdachlose Unterkunft bietet, erhält sie dafür Kostenersatz. Den leistet in der Regel das Sozialamt, also eine Abteilung beim Landratsamt Waldshut. Die Abrechnungsmodalitäten hat die Stadt jetzt in Form einer neuen Satzung auf rechtlich sichere Füße gestellt. Der Gemeinderat stimmte der Satzung in der Sitzung am Montag zu.

Die Gebühren, die in der Satzung festgehalten werden, belaufen sich pro Person und pro Monat auf 286 Euro. Darin enthalten sind 107 Euro für die Bereitstellung des Wohnraums und 179 Euro für die Deckung der Bewirtschaftungskosten. Dabei ist es unabhängig in welcher der städtischen Wohnung die Personen untergebracht sind. Die Stadt betreut aktuell Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in

der Dürerstraße, in der Schaffhauserstraße sowie in der Schönaugasse.