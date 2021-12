von Susanne Eschbach

Bereits seit Jahrzehnten setzen sich die Stadtverwaltung und viele Vereine für die Klimaanpassung ein. Und zwar so gut, dass Bad Säckingen im Juni des kommenden Jahres vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ mit dem Label „StadtGrün naturnah“ zertifiziert wird.

Der denkmalgeschütze Dorfbrunnen am Rheinufer von Wallbach kennzeichnet den historisch bedeutenden Ort des ehemaligen Flößerdorfes. Sitzbänke laden jetzt zum Verweilen ein. | Bild: Susann Eschbach

Der Verein „Stadtoasen“ zum Beispiel möchte die Natur zurück erobern und Gemeinschaft erleben und hat sich damit das „Urban Gardening“ zunutze gemacht. Der Verein hat damit begonnen, öffentlichen Raum in der Stadt zu nutzen und zum Beispiel mit Tomaten oder Kräutern zu bepflanzen. Und jeder der möchte, darf sich an den Ergebnissen bedienen. Aber auch die „Essbare Stadt“ ist ein Thema des Vereins. Als neues Projekt sollen jetzt Weinranken an der Stadtmauer gepflanzt werden. Wie zuvor auch die Obstbäume oder Beerensträucher.

Der urbane Gartenbau ist auch ein großes Thema am Scheffel-Gymnasium. Ein „Hummel-Tummelplatz“ oder zahlreiche Obst- und Beerensträucher sind auf dem Gelände der Schule gepflanzt. Neben einer sinnvollen Tätigkeit in den Pausen, werden die Schüler ganz nebenbei auch zu Umweltbewusstsein und sozialen Gerechtigkeit erzogen. „Die Schüler lernen, dass man sein Essen selbst pflanzen kann und die Ware nicht erst tausende von Kilometern zu uns gekarrt werden muss“, erklärt die Lehrerin Zuzana Balcet, die das Projekt gemeinsam mit einem Kollegen leitet. Nebenbei leistet die Schule auch einen Beitrag zur Biodiversität. Denn blühende Sträucher bieten Nahrung für zahlreiche Insekten und unterstützen so die Artenvielfalt.

Bad Säckingen verfügt über einen umfangreichen und vor allem alten Baumbestand. Sind diese Bäume irgendwann nicht mehr, hat die Stadt die Aktion „Baumpaten“ ins Leben gerufen. An der Stelle, wo ein Baum fehlt, prangt unübersehbar ein „Platzhalter“ in Form eines Schildes. Wer an dieser Stelle einen Baum pflanzen möchte, wendet sich an die Stadt. Dazu gibt es auch kleine Schildchen, um welchen Baum es sich dabei handelt und wem er gewidmet ist. „Diese Aktion ist ein toller Erfolg“, erklärt Däubler. Denn die Schildchen stehen oft gar nicht lange und der Platz könnte eigentlich mehrfach vergeben werden.

Naturnah bedeutet aber auch, Orte der Erholung zu schaffen. So hat die Stadt Bad Säckingen in diesem Jahr einige Projekte umgesetzt. Mit dem neuen Anlegesteg für Wanderboottouristen hat sich die Stadt Bad Säckingen einen neuen touristischen Zweig eröffnet. Der Steg ist eine Maßnahme im Rahmen des Projektes „IBA Basel – Projekt „Rheinliebe“.

Insgesamt 20 Platzhalter informieren interessierte Baumpaten über geeignete Baumstandorte in Bad Säckingen. | Bild: Vanessa Dai

Aber auch die Gestaltung des Brunnenplatzes in Wallbach, dessen denkmalgeschützter Dorfbrunnen direkt am Rheinufer, den historisch bedeutenden Ort des ehemaligen Flößerdorfes kennzeichnet. „Gesamtgesellschaftlich hat sich in Bad Säckingen bemerkenswert viel getan“, erklärt der Umweltreferent. „Wir bringen seit Jahrzehnten mehr als gesetzlich vorgeschrieben, weil wir nicht entweder oder, sondern sowohl als auch denken“, fügt Bürgermeister Alexander Guhl an.