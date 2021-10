von Jürgen Scharf

Was man mit sechs Gitarren an Klängen „zaubern“ und welche synchrone Gestaltung dabei erreicht werden kann, führte beim „Akkorde“-Festival zum gleichzeitigen Auftakt von „Kultur im Kursaal“ das Ensemble „Guitarra a seis“ des Waldshuter Konzertgitarristen und Gitarrenlehrers Harald Stampa stilbildend vor. An dem Abend konnten die Gitarrenfreunde einen Doppelgeburtstag feiern: Seit 20 Jahren gibt es „Akkorde“ als Festival und seit zehn Jahren spielen die sechs Gitarristen aus vier Ländern miteinander, was unschwer am lupenreinen Zusammenspiel und dem homogenen, farbenreichen Klangbild zu hören war.

Das ist Virtuosität auf der Gitarre. Dabei werden Stilgrenzen endgültig überwunden, Oper des 19. Jahrhunderts mit Rockmusik des 20. Jahrhunderts verbunden und stilistisch vielfältig um südamerikanische Rhythmen ergänzt. Nach Frank Zappas rockiger Nummer „Pfirsiche im Regal“ gab es einen gewaltigen Sprung zu Rossini. In der Ouvertüre „Eine Italienerin in Algier“ bereiten die sechs Vollblutgitarristen sich und dem Publikum ein großes Vergnügen. Das Sextett klingt hier wie ein kleines Orchester. Die typische Rossinische Crescendo-Walze läuft ab wie am Schnürchen, die Melodien werden fingertechnisch virtuos gezupft.

Bei den zwei reizenden Märchenstücken aus dem Zyklus „Ma mère l‘oye“ (Mutter Gans) kam man aus dem Staunen nicht heraus. Unerhörtes aus der Klangwelt der Gitarren war hier geboten: Der „Pagode“-Satz, eine musikalische Chinoserie, ähnelte in seiner glitzernden Anmutung der echten Orchesterfassung von Ravel. Und „Die Schöne und das Biest“ tanzten vor dem geistigen Auge. Ravel hätte an dieser atmosphärisch stimmungsvollen Transkription für Zupfsextett seine Freude gehabt. Wie diese Gitarristen unter Stampas Anleitung gemeinsam „atmen“, das war beispielhaft in dem für sie geschriebenen Stück von Sergio Assad zu erleben, einem ganz speziellen Gitarren-Dialekt mit lateinamerikanischem Einschlag:“Juan Sebastian‘s Bar“ beschreibt Bach in einer Bar in Brasilien. Enorm war hier das rhythmische Können und Empfinden der Sechs, die auch die Instrumente ihrer Gitarrenfamilie klanglich und dynamisch voll auskosten.

Der zweite Teil des Abends ging mit einer Suite des Ensemblemitglieds Tobias Krebs im Stil von Swing, Blues und Latin schwungvoll weiter und wurde endgültig zu einem Fest des Rhythmus in zwei von Stampa arrangierten Tangos aus der „Engel“-Reihe von Piazzolla, (“Milango del Angel“ und „La muerte del Angel“) und dem Malambo von Ginastera. Auch die eingefleischten Gitarrenkenner im Publikum waren von dieser noblen Spielkultur hellauf begeistert.

Gitarrensextett: Seit zehn Jahren spielen die Mitglieder des Ensembles Guitarra a Seis zusammen: Edmauro de Oliveira, Matthias Kläger, Tobias Krebs, Adam Olenczak, Harald Stampa und Jens Stibal.