Bad Säckingen ist in diesem Jahr früh dran: Seit Dienstag, 27. Oktober, hängt in der Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung. Über einen Monat vor dem ersten Advent und noch vor Beginn des „Totenmonats November“ haben die technischen Dienste der Stadt mit den Weihnachtsvorbereitungen begonnen und die Lichternetze in die Fußgängerzone gehängt. Einen Weihnachtsmarkt wird es bekanntlich in diesem Jahr nicht geben, ob die frühe Beleuchtung ein Ausgleich dafür sein soll?