von sk

Ein 74-jähriger Mann fuhr am Montag bei Hausen mit zwei Rädern seines Fahrzeugs 20 Meter auf einer Schutzplanke. Wie die Polizei mitteilt, geriet er mit seinem Fahrzeug gegen 13.10 Uhr von Hausen kommend auf der Bundesstraße 317 kurz vor dem Langenfirsttunnel aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst zwei Leitpfosten. Im weiteren Verlauf kam er mit der rechten Fahrzeugseite auf die abgesenkte Schutzplanke, um nachfolgend mit den rechten Rädern etwa 20 Meter auf der Schutzplanke entlangzufahren. Anschließend kam er wieder auf die Fahrbahn und nach etwa 50 Metern zum Stehen. Mehrere Elemente der Schutzplanke wurden leicht verbogen. Am Auto wurden der Unterboden sowie beide rechten Räder beschädigt. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 4000 Euro.

Herrischried: Verfolgungsjagd endet frühmorgens im Vorgarten

Die Verfolgungsjagd, die sich am Morgen des Karfreitag in Herrischried ein betrunkener Autofahrer mit der Polizei lieferte, endete mit großem Sachschaden in einem Vorgarten. Wegen seiner schnellen Fahrweise war der Renault Clio einer Polizeistreife gegen 2.20 Uhr aufgefallen. Um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, fuhr die Polizei ihm hinterher, konnte ihn aber erst im Ortsteil Niedergebisbach im Bereich Mühle einholen. Die Polizei nun vor ihm, bog der Fahrzeugführer in die Niedergebischbacher Straße ab und beschleunigte seine Fahrt. Als er in die Alpenblickstraße einfuhr, geriet das Auto bei zu hoher Geschwindigkeit nach rechts auf einen großen Stein, der in einem Vorgarten stand. Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich alarmiert worden, wurde aber nicht benötigt. Der herbeigerufene Rettungsdienst konnte keine schwereren Verletzungen an dem 30 Jahre alten Clio-Fahrer feststellen, er wurde dennoch ins Krankenhaus verbracht. Dort ergab ein Alkoholtest den Wert von etwa 1,6 Promille. Am Clio entstand hoher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Mit vor Ort war neben der Polizei auch die Feuerwehr.

Wehr: Abgefallenes Schild verrät den Unfallverursacher

15.000 Euro Sachschaden entstanden am frühen Ostersonntagmorgen bei Wehr bei einem Unfall am Fahrzeug eines Fahranfängers. Mit seinem VW Golf befuhr der 19-Jährige gegen 1.30 Uhr die L 155 Richtung Wehr. Kurz vor dem Gasthaus „Waldstüble“ kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Haltestellenschild. Dabei wurden das Schild sowie an der Beifahrerseite und am Heck der Golf beschädigt. Der Airbag löste ebenfalls aus. Der junge Mann wurde nicht verletzt, fuhr aber anschließend weiter. Durch sein Kennzeichen, welches beim Unfall abfiel konnte er schnell ermittelt werden. Der 19-Jährige gab an, Wild ausgewichen zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Am Golf entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, am Schild rund 500 Euro.

Todtmoos: Verunglückter Motorradfahrer hatte Glück

Mit leichten Verletzungen kam am Karsamstag bei Todtmoos ein Motorradfahrer bei einem Umfall davon. Von Todtmoos-Lehen kommend fuhr der 36-Jährige gegen 12.20 Uhr mit seiner BMW Richtung Happach/Häg. Dabei übersah er in einer Rechtskurve die Verschmutzung auf der Fahrbahn, rutsche mit seinem Motorrad über die Gegenfahrbahn und kam in einem abgehenden Feldweg zum Liegen. Pausierende Motorradfahrer beobachteten den Unfall und setzten umgehend einen Notruf ab. Der 36-Jährige verletzte sich aber zum Glück nur leicht und lehnte den Rettungsdienst ab. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Görwihl: Verkehrsteilnehmer finden verletzten Motorradfahrer auf dem Grünstreifen

Mit seiner Kawasaki befuhr am Ostermontag gegen 14.14 Uhr ein 23 Jahre alter Mann die K 6546 talwärts von Görwihl nach Tiefenstein. In einer langezogen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Er kam zu Fall und schlitterte rund 7 Meter quer über die Fahrbahn. Durch weitere Verkehrsteilnehmer wurde der junge Fahrer liegend im Grünstreifen aufgefunden. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Bad Säckingen: Unbekannter fährt geparktes Auto an

Vermutlich beim Ausparken fuhr am Gründonnerstag zwischen 10 und 12 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einen geparkten Mercedes im Keltenweg. Dieser war ordnungsgemäß an einer Physiotherapiepraxis geparkt und wurde am linken Fahrzeugheck beschädigt. Es konnten weiße Lackantragungen festgestellt und eine Plastikabdeckung aufgefunden werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet um sachdienliche Hinweise.

Laufenburg: Unbekannte beschädigen Zigarettenautomaten

Unbekannte beschädigten im Laufenburger Stadtteil Luttingen einen Zigarettenautomaten an der Johann-Kaspar-Albrecht-Straße. Dies wurde der Polizei am Ostersonntag gemeldet. Mit einem Werkzeug wurden zwei Bereiche am Automaten derart beschädigt, dass aus diesem die Behälter für die Münzen und Scheine gestohlen werden konnten. Zigaretten wurden keine entwendet. Der genaue Tatzeitpunkt, sowie der Sach- und Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt.