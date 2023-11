Mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern präsentierte sich das Wetter am Hochrhein im zu Ende gegangenen Oktober: In der ersten Hälfte war es noch sommerlich warm, pünktlich zur Monatsmitte kehrte dann der Herbst ein. Insgesamt war auch der Oktober nach dem rekordwarmen September in Bad Säckingen zu warm. Der mit 18,5 Litern pro Quadratmeter zu trockene und 49 Stunden zu sonnige mittlere Herbstmonat war mit einem Wärmeüberschuss von 2,6 Grad Celius der viertwärmste Oktober seit Messbeginn 1966.

Bilderbuch-Spätsommer in der ersten Monatshälfte

Nach dem wärmsten September seit Messbeginn ging es auch zum Start in den mittleren Herbstmonat mit den ungewöhnlich hohen Rekord-Temperaturen weiter. Mit 27,6 Grad wurde am 2. Oktober der alte Rekord vom 7. Oktober 2009 eingestellt. Die Kaltfront von Tief „Noah“ brachte am Abend des 3. Oktober mit Wolken und tieferen Temperaturen 1,6 Liter Regen.

Bei frischen Nachttemperaturen bis 5,3 Grad stiegen die Temperaturen trotz recht sonnigen Verhältnissen tagsüber bis zum 6. Oktober nur noch auf 19 bis 22 Grad an. Nach dieser „Temperatur-Verschnaufpause“ kletterten die Temperaturen mit viel Sonnenschein ab dem 7. wieder nach oben. So sorgte Hoch „Tora“ am 8. Oktober mit 26,6 Grad erneut für eine ungewöhnliche Oktoberwärme. Nach weiteren vier Sommertagen stieg die Temperatur am Freitag den 13. mit 29,0 Grad auf den höchsten Oktoberwert seit Messbeginn und die jährliche Sonnenscheindauer wurde bereits übertroffen.

Und dann bringt „Tino“ eine Kaltfront

Nur einen Tag nach diesem neuen Oktoberrekord endete das sommerliche Oktoberwetter der vergangenen Tage am 14., denn die Kaltfront von Tief „Tino“ brachte eine markante Wetterumstellung. Nach nur 1,6 Litern Niederschlag in den vorangegangenen 21 Tagen fielen am 14. allein 10,6 Liter Regen und am 15. lag die Tages-Höchsttemperatur nur noch bei T-Shirt- und kurze hosenfeindlichen 14,1 Grad. Die erste Oktoberhalbzeit war somit gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 um 4,1 Grad zu warm, die Sonne schien an 121 Stunden schon 98 Prozent des Monatssolls und mit 12,2 Litern fiel erst 13 Prozent des normalen Oktoberniederschlags.

Im Durchschnitt bleibt der Monat zu trocken und zu warm

Die zweite Oktoberhälfte startete am Morgen des 16. mit frischen 2,8 Grad und bei viel Sonnenschein lagen die Tageshöchstwerte der Jahreszeit entsprechend um 15 Grad. Tiefdruckgebiete gaben sich ab dem 18. bis auf ein Zwischenhoch am 22. die Klinke in die Hand und sorgten mit vielen Wolken und Regenschauern für einen herbstlichen Wettercharakter.

Bis zum 28. erhöhte sich der Niederschlag auf 59,8 Liter. Am 28. und 29. blieb es föhnunterstützt trocken, bevor uns der tiefe Luftdruck bis zum Monatsende wieder fest im Griff hatte. An den restlichen zwei weiterhin zu milden Oktobertagen präsentierte sich der Himmel meist grau und der Niederschlag erhöhte sich zum Gefallen der Vegetation auf 74,6 Litern, das sind jedoch nur 80 Prozent des normalen Oktoberniederschlags.