Vier uralte Eichen stehen im Stadtwald von Bad Säckingen im Gewann Wolfsrütte. Vermutlich haben sie so auch ihren Namen erhalten: Wolfseichen. Nach Einschätzung des Stadtförsters Gabriel Hieke liegt das Alter bei rund 400 bis 500 Jahren. Die stärkste der Eichen weist in Brusthöhe einen Durchmesser von 1,80 Metern auf – ein gewaltiger Stamm, der seine imposant ausladende Krone in den Himmel streckt, teilt das Landratsamt mit.

Diese Eichen stammen aus einer Zeit, als der Wald im sogenannten Mittelwaldbetrieb bewirtschaftet wurde. In Zeiten des ausgehenden Mittelalters bis zum 19. Jahrhundert wurden Waldflächen alle 30 Jahre komplett geerntet und das Holz als Brennholz genutzt. Die besten Eichen allerdings wurden belassen, um sie beim Erreichen einer gewissen Dimension im Alter von rund 150 bis 200 Jahren als Bau- und Nutzholz zu verwenden.

Wertvolle Futterquelle

Da diese Bäume immer wieder freigestellt wurden, also genügend Licht und Platz zur Verfügung hatten, konnten sie im Laufe der Jahrzehnte nicht nur an Dimension zulegen, sondern auch ihre kolossalen Kronen entwickeln. Dies hatte einen weiteren Vorteil zu jenen Zeiten, denn in diesen Kronen entwickelten sich Unmengen an Eicheln, die wiederum der Schweinemast dienten, denn einst wurden Schweine und andere Haustiere zur Fütterung in den Wald getrieben.

Stadtförster Gabriel Hieke vor der größten der vier Wolfseichen. | Bild: Landratsamt Waldshut

Heute unterliegen drei der vier Wolfseichen als Naturdenkmäler einem besonderen Schutz. Sie bieten vielfältigen Lebensraum für unzählige im Wald lebende Arten und erfreuen nicht zuletzt den Waldbesucher, der beim Anblick der Baumriesen in andächtiges Schweigen verfallen dürfte.