von Susanne Schleinzer-Bilal

Auf eine Zeitreise in 50 Jahre Musikgeschichte und das Leben von Tina Turner entführte die Sängerin Tess D. Smith das Publikum mit „The soul of Tina, a tribute to Tina“ im Gloria-Theater in Bad Säckingen. Es war sicher nicht leicht eine Sängerin zu finden, die sowohl optisch als auch musikalisch der großen Tina Turner ähnelt. Smith, die Turner zum Verwechseln ähnelt, ist dieser Spagat gelungen. Zusammen mit ihrer hochkarätigen Live-Band, den vier Tänzerinnen und den zwei Background-Sängerinnen hat sie einen großartigen Bühnenauftritt ganz im Stil Tina Turners geboten, der bei den Zuschauern bereits am Anfang mit dem Song „golden eye“ für Furore sorgte. Spätestens als die temperamentvolle, quirlige Sängerin im weißen Kapuzenmantel die Bühne betrat und die Gäste auf deutsch begrüßte – „unglaublich, dass wir heute hier sind“ und „ich habe mich schon beim Sound-Check wie zu Hause gefühlt in Bad Säckingen“ – hatte die Sängerin mit der Reibeisenstimme die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert und den Saal zum Toben gebracht.

Stimmgewaltig und temperamentvoll wie das Vorbild: Tess D. Smith als Tina Turner im Gloria Theater in Bad Säckingen | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Aber nicht nur stimmlich, auch optisch waren sowohl die Künstlerin als auch Tänzerinnen und Background-Sängerinnen eine Augenweide. In immer neuen Kostümen präsentierten sie eine bis ins kleinste ausgefeilte Tina-Bühnenshow. In Minikleid und hochhackigen Schuhen wirbelte die Künstlerin ganz wie ihr Vorbild über die Bühne, begleitet von ihren Tänzerinnen.

Ergänzt wurde das Konzert durch Solo-Auftritte der Band-Mitglieder und Background-Sängerinnen, die mit ihren Auftritten ebenfalls für frenetischen Applaus sorgten. „Ich trete seit 2008 mit diesem Team auf, und wir sind immer noch zusammen“, präsentierte Smith stolz die einzelnen Bandmitglieder. „Warum ist Tina Turner so magisch?“ fragte sie dann die Zuschauer. „ Sag‘ ihr, spiel‘ Groove, Rock‘n‘Roll oder Blues, und sie kann das“. Tina habe unglaublich viele Lieder gesungen, aber dieses Lieblingslied von Tina, das auch ihres sei, wolle sie den Zuschauern nicht vorenthalten: „That‘s the way it is“. Nicht fehlen durften aber auch Lieder wie „what‘s love got to do with it“.Dann forderte sie das Publikum auf, mitzusingen, „jetzt seid ihr dran, fühlt euch wie zu Hause.“ Und es folgten bekannte Kracher wie „private dancer“, typical male“ oder „I don‘t wonna loose you“. Als die Künstlerin sich mit einem „tschüß“ verabschieden wollte, forderte das Publikum lautstark eine Zugabe. Und so bekamen die Gloria-Gäste zum Abschied das „You are simply the best“.