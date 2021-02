von Richard Kaiser

Einst hatte jede Gemeinde ihr eigenes Gefängnis. In kleineren Ortschaften war es eine winzige Arrestzelle am Rathaus, in der Trunkenbolde und Kleinkriminelle einige Stunden verbrachten und am Sitz eines Amtsgerichtes stand dann das „richtige“ Gefängnis. In Bad Säckingen kennt man noch das 1903 in der Gießenstraße fertiggestellte massive Sandsteingebäude mit einem Spitzhelmturm, das an eine mittelalterliche Burg erinnert, und sieben Jahrzehnte lang als Strafanstalt diente. Es schloss jedoch um 1970 seine Pforten und erwachte 1981 als Haus der Jugend wieder zu neuem Leben.

Altes Gefängnis: Ein bemerkenswerter Bau, der an eine mittelalterliche Burg erinnert, entstand von 1901 bis 1903 an der Gießenstraße. Er diente bis um 1970 als Gefängnis. Bilder: Richard Kaiser | Bild: Richard Kaiser

Das vorhergehende Amtsgefängnis ist dagegen wohl niemandem mehr bekannt. Sein genauer Standort ist aber im Rheinufermauerplan, der um 1820 gefertigt wurde, ersichtlich. Weitere Hinweise über seine Beschaffenheit gibt eine Bauzeichnung aus dem Jahre 1856, die sich im Staatsarchiv Freiburg befindet. Nach ihr wurde das dreistöckige Gebäude, in dem sich auch eine Wärterwohnung befand, in jener Zeit um mehrere 3,6 x 2,4 Meter große Zellen erweitert. Es hatte alsdann einen Grundriss von 17 Mal sechs Meter, wie aus dem Katasterplan von 1896 hervorgeht. Es stand nahe am Rhein, mit nur zwei Meter Abstand von den letzten fünf Häusern der östlichen Gebäudezeile der Rheinbrückstraße.

Vorgängergefängnis: Bis 1903 war das dreistöckige Gebäude ganz rechts im Bild als Amtsgefängnis in Betrieb. 1925 entstand diese Fotografie. Den Rheinuferweg gab es noch nicht. | Bild: Richard Kaiser

Der genannte Katasterplan von 1896 ist einer der zahlreichen Bögen des Säckinger Gemarkungsatlasses. Darin sind alle Grundstücke mit ihren Grenzsteinen, sowie Gebäude und Nutzungsarten aufgeführt, denn in jenem Jahr, also vor genau 125 Jahren, war die Säckinger Katastervermessung abgeschlossen. Die Grundstücke wurden durchnummeriert. Das Münster-Grundstück erhielt die Nummer 1, das des danebenliegenden Rathauses die Nummer 2 und der Kirchenplatz (heute: Rathausplatz) die Nummer 3.

Kirchenplatz: Im Säckinger Gemarkungsatlas von 1896 sind die zentimetergenau eingemessenen Grenzpunkte und Gebäude enthalten. Ein Ausschnitt davon zeigt (von links) Alter Hof, Münster, Rathaus, Bezirksamt mit Amtsgericht, Notariat und Finanzamt, rechts oben ehemaliges Gefängnis sowie Häuser der Rheinbrückstraße. | Bild: Richard Kaiser

Mit der Nummer 4 wurde das Grundstück bedacht, das zwischen dem Rathaus und dem Bezirksamt (ehemaliges Abteigebäude) lag. 1896 war in dieser Parzelle noch ein Bauwerk enthalten, an dem die ehemalige Stiftskanzlei angebaut war, die aber 1855 abgebrochen wurde, während das Restgebäude noch gut hundert weitere Jahre erhalten blieb. Mit der nachfolgenden Grundstücksnummerierung ging es rheinaufwärts weiter, zum Alten Hof und weiter in die Altstadt, bis mit der Nummer 107 das landeseigene Grundstück, auf dem das Bezirksamt, das Amtsgericht, das Notariat und das Finanzamt standen, an der Reihe war. Mit der Nummer 108 hatte der Geometer das ummauerte Gefängnisgrundstück versehen. Dann folgte mit der Nummer 109 ein kurioser Streifen von 90 Meter Länge und nur einem Meter Breite, der die Rückseiten der Rheinbrückstraße-Grundstücke von dem des Gefängnisses und dem sich daran anschließenden langgezogenen Lagerschuppen abtrennte. Danach kam die Rheinbrückstraße mit ihren 14 östlich daran angrenzenden Bürgerhaus-Grundstücken bis zur Holzbrücke von 110 bis 123 zum Zuge. So ging es weiter, bis alle 1693 Grundstücke der 1381 Hektar großen Gemarkung Säckingen nummeriert waren.

Viele Grundstücke existieren in ihrer Form noch heute unverändert, wie die an der Rheinbrückstraße. Dort hat das größte Grundstück mit dem damaligen Gasthaus „Zum Rössle“ eine Straßenlänge von 16,59 Metern; das Kleinste ist das daran angrenzende Grundstück mit lediglich 4,30 Metern, auf dem ein Ein-Fenster-Haus steht.

Ehemaliges Gasthaus Rössle: Die Häuser an der Rheinbrückstraße gehen teilweise bis in das 16. Jahrhundert zurück. Am Platz des Gebäudes links stand das ehemalige Gasthaus „Zum Rössle“. 1963 wurde es abgerissen und neu aufgebaut. | Bild: Richard Kaiser

Die Rössle-Wirte waren seit alters her die Broglis, alle mit dem althergebrachten Säckinger Vornamen Fridolin. Der letzte Gastwirt war Fridolin Brogli (1906 bis 1962). Er führte das Lokal seit dem Tod seines Vaters Fridolin (1877 bis 1945), dessen Vater Fridolin (1833 bis 1888) ebenfalls schon Rössle-Inhaber war. 1963 wurde das traditionsreiche Bauwerk abgerissen und zu einem Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. Das im Staffelgiebelhaus aus dem 16. Jahrhundert (ehemaliges Abteigebäude) untergebrachte Badische Bezirksamt wurde 1939 zum Landratsamt des neu gebildeten Landkreises Säckingen, und nach dessen Auflösung fand 1974 die Straßenbauverwaltung darin ihren Platz. Im nebenan 1892 angebauten Gebäude hatten bis in die 1960er-Jahre das Amtsgericht, das Notariat und das Finanzamt ihren Sitz, seither ist dort das Polizeirevier.

Staffelgiebelgebäude: Einst wohnten die Stiftsdamen im Staffelgiebelhaus (links). 1806 wurde es zum Großherzoglichen Bezirksamt, 1939 zum Landratsamt und 1974 zum Straßenbauamt. Das Gebäude rechts wurde 1892 angebaut, wo heute das Polizeirevier ist. | Bild: Richard Kaiser

Das Rathaus wurde im Zuge der in den 1970er-Jahren erfolgten Altstadterneuerung erweitert. Zuvor kam bei der Rheinufermauer mit dem Hotel „Zum Goldenen Knopf“ noch ein Gebäude hinzu.

