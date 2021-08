von Gerd Leutenecker

„Was da alles schon vorbereitet wird“, Ella hat beim Ferienprogramm in der Stadtgärtnerei ihren Eindruck spontan sagen müssen. Die Herbstbepflanzung für den Schlosspark wächst und gedeiht. Elf Kids und eine Jugendliche wollten den Blick hinter die Kulissen wagen, einige waren bereits im letzten Jahr schon stark beeindruckt von der Arbeit. Es blüht, es riecht gut und die schiere Kulisse in den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei in Obersäckingen beeindruckte die Kinder.

Hier geht es etwas tropischer zu in der Stadtgärtnerei. | Bild: Gerd Leutenecker

„Was macht ihr zu Hause im Garten?“ – Gärtner Peter Scholz ließ erst mal die Kinder zu Wort kommen. „Das jäten ist nicht meine Sache“ oder „ich habe ein Bäumchen und einige Himbeeren, da mache ich selber Marmelade“ – die Kinder bekommen schon von zu Hause einiges mit. Henriet Franoise knüpfte da an die Kenntnisse an: „Schaut mal, die sind jetzt für die Vermehrung reif“, erklärte die für den Schlosspark zuständige Gärtnerin. Am Wurzelballen teilen, schnell waren vier neue Solitärpflanzen gewonnen. Unter Anleitung griffen die Kinder beherzt in den Dreck. Bei den Jungs war die Fahrt mit dem Radlader an den Komposthaufen wie all die Jahre beliebt. Schnell noch die Sensibilisierung erfolgreich angesprochen, was alles in den heimischen Kompost darf und was in die Braune Tonne gehört – für einige Kinder war das schließlich neu. Und als fast beiläufig die 4500 Bäume in der Stadt von Scholz angesprochen wurden, kam prompt die erstaunte Reaktion von Jannic: „Das ist ja ein ganzer Wald“.s