Technische Abnahme der historischen Fahrzeuge beim Eggbergbecken am Freitagnachmittag.

Bild: Rasmus Peters

Bruno Hürlimann schiebt mit Hilfe seinen Healey Silverstone zur technischen Abnahme.

Bild: Rasmus Peters

Rénaldo Egloff aus Küssnacht am Rigi nimmt mit seinem Jaguar E-Type am Gleichmäßigkeitsrennen am Eggberg teil.

Bild: Rasmus Peters

Ein Healey Silverstone wird überprüft. War die technische Abnahme erfolgreich, erhalten die Fahrer die Starternummer.

Bild: Rasmus Peters

Mit seinem Sohn Emil auf den Schultern betrachtet Daniel Menzel-Bürgin den Jaguar E-Type von Rénald Egloff.

Bild: Rasmus Peters

Das Oldtimer-Rennen Eggberg Klassik findet am Wochenende vom 15. bis 17. September statt.

Bild: Rasmus Peters

Die Oldtimer werden für das Eggberg Klassik bei der technischen Abnahme angemeldet.

Bild: Rasmus Peters

Ein alter Chevrolet von 1934.

Bild: Rasmus Peters

Bild: Rasmus Peters

Bruni Hürlimann bringt die Startnummer an seinem Healey Silverstone von 1950 an. Das Fahrzeug wurde nur 105 mal gebaut, sagt Hürlimann als stolzer Besitzer.

Bild: Rasmus Peters

Im Halbkreis positionieren die Fahrer ihre Autos für die technische Abnahme.

Bild: Rasmus Peters

Ein alter Bugatti bei der Inspektion.

Bild: Rasmus Peters

