Bad Säckingen vor 19 Minuten

Das bieten unsere Händler ihren Kunden trotz Corona

Wir stellen in unserer SÜDKURIER-Serie örtliche Einzelhändler vor, die trotz der Pandemie versuchen, ihre Kunden im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten weiter zu versorgen. Da braucht es Kreativität und pfiffige Ideen. Schauen Sie regelmäßig in diesen Online-Bericht rein, denn wir stellen täglich einen weiteren Händler hier an dieser Stelle vor.