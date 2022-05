von Susanne Eschbach

Bisher war es nur Immobilienbesitzern möglich, Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu installieren und so eigenen Strom zu erzeugen. Inzwischen gibt es mit Balkonkraftwerken oder auch Solar-Stecker-Geräten genannt, auch für Mieter oder Eigentümern in Mehrfamilienhäusern diese Möglichkeit.

Sie sind kleiner als jene, die auf Dächern angebracht werden und können an Balkonbrüstungen installiert werden. Hauptsache, der Platz ist möglichst sonnig und idealerweise nach Süden ausgerichtet.

In Bad Säckingen gibt es inzwischen zehn Balkonkraftwerke und jetzt ist auch eins am Balkon des Kinderhauses Rhein Au. Damit ist es das erste Balkonkraftwerk am Gebäude einer öffentlichen Einrichtung.

Das erste Balkonkraftwerk an einer öffentlichen Einrichtung (von links): Umweltreferent Ralf Däubler, Samuel Eck von Balkon-Solar, Kita-Leiterin Corina Gerspach, Bürgermeister Alexander Guhl, CDU-Vorsitzender Simon Kühn, Mark Schammel von Solar-Hook, Stadtwerke-Geschäftsführer Udo Engel, Roland Frank von Elektro Schäuble und Jürgen Waßmer vom Bauhof. | Bild: Susanne Eschbach

Eigene Stromerzeugung wird gerade in diesen Zeiten wichtiger

„Das Thema Energie hat uns immer schon beschäftigt“, sagt Bürgermeister Alexander Guhl am Mittwoch bei der Inbetriebnahme der zwei Module mit jeweils 300 Watt.

„Das ist eine tolle Möglichkeit, selbst Strom zu erzeugen“, freut sich der Bürgermeister. Gerade in Krisenzeiten wie diesen, werden solche Alternativen attraktiv, ist er der Meinung.

Bis die Module installiert werden konnten, waren allerdings einige Vorarbeiten nötig, wie Roland Frank von der ausführenden Elektrofirma Schäuble, bestätigt. „In diesem Fall mussten extra Kabel verlegt werden“, sagt er. Unterstützt worden ist das Unternehmen auch durch die Mitarbeiter des Bauhofes.

„Genau deshalb ist es wichtig, das man sich im Vorfeld gut informiert“, erklärt Mark Schammel von der Firma Solar-Hook aus Freiburg. Er hat spezielle Halterungen entwickelt, um die Module schnell und sicher zu montieren.

Wer sich ein Balkonkraftwerk anschaffen möchte, dem rät der Fachmann, sich vorab mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Dann ist es wichtig, sich mehrere Angebote einzuholen“, so Schammel weiter. Man sollte sich auf jeden Fall mit dem Netzbetreiber, dem Netzstellenbetreiber und mit einem Elektriker in Verbindung setzen.

Was kostet so ein Balkonkraftwerk?

Der Kostenaufwand für eine Anlage liegt, bei rund zwei bis viertausend Euro. Schammel: „Fällt ein Angebot besonders günstig aus, ist es ratsam, es genauer zu betrachten“. In der Regel kann ein Balkonkraftwerk in wenigen Wochen realisiert werden. Allerdings nicht in der aktuellen Zeit. „Corona und auch der Krieg in der Ukraine sorgen momentan für Lieferengpässe“, so Mark Schammel. Momentan könne es zu Wartezeiten bis zu einem halben Jahr kommen.

Diese Erfahrungen macht ein Privatmann mit seinem Balkonkraftwerk

Während das Kinderhaus jetzt mit seinem Balkonkraftwerk gestartet ist, kann der frühere Bad Säckinger Unternehmer Dieter Preuss, bereits auf eine zweijährige Erfahrung zurückblicken.

An seinem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt hat er fünf Einzelmodule mit einer Gesamtleistung von 1,4 Kilowattpeak installiert und produziert seither teilweise seinen eigenen Strom.

Der Bad Säckinger Dieter Preuss betreibt bereits seit zwei Jahren ein Balkonkraftwerk an seinem Mehrfamilienhaus. Seine Bilanz ist allerdings durchwachsen. | Bild: Susanne Eschbach

Dieter Preuss ist Heizungsbaumeister und betrieb bis vor einigen Jahren sein eigenes Unternehmen in der Scheffelstraße. Doch nicht nur deshalb ist er sehr am Umweltschutz interessiert.

Seit Längerem sorgt auch eine Holzpellets-Heizung für wohlige Wärme in dem Mehrfamilienhaus der Familie. Vor zwei Jahren kam dann das Balkonraftwerk hinzu. Seine Bilanz fällt nach zwei Jahren durchwachsen aus. Im Verhältnis zum finanziellen Einsatz, falle die Ersparnis eher gering aus, sagt er.

Anfangs hatte Dieter Preuss mit einer jährlichen Einsparung von bis zu 300 Euro gerechnet. „Unterm Strich sind es in den beiden vergangenen Jahren 60 Euro pro Jahr gewesen“, sagt er und fügt hinzu: „Man muss aber den Umweltaspekt betrachten.“ Und aktuell vielleicht auch die gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise.