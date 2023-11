Das Awo-Kaufhaus Bad Säckingen rückt näher an seine Kunden heran. Ab Februar des kommenden Jahres wird das Sozialkaufhaus für Menschen mit wenig Geld die Räume des früheren Tedi in der Alten Basler Straße 23 beziehen.

Awo-Kaufhaus Im Sozialkaufhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) können Bürgergeldempfänger und andere Geringverdiener sehr günstig einkaufen. Im Angebot sind gespendete Möbel, Kleidung und Haushaltsgegenstände. Im Sozialkaufhaus arbeiten derzeit neun sogenannte Ein-Euro-Jobber, vier Langzeitarbeitslose mit gefördertem Arbeitsvertrag, drei regulär beschäftigte Mitarbeiter und Ehrenamtliche.

„Wir freuen uns sehr auf die neuen Räume“, betont Awo-Geschäftsführer Thomas Bomans. Und wenn es auf dem ersten Blick auch nicht so erscheint, so steht dem Awo-Kaufhaus mit rund 458 Quadratmetern eine größere Verkaufsfläche zur Verfügung als bisher. „Und ganz wichtig ist, wir werden künftig einen Keller für unser Lager haben, der noch einmal 430 Quadratmeter groß ist“, so Bomans.

Der neue Standort bietet viele Vorteile

Das sind nicht die einzigen Vorteile gegenüber dem bisherigen Standort Wallbach. „Der neue Laden ist künftig in unmittelbarer Nähe der Innenstadt und das bedeutet, das wir mehr Laufkundschaft haben werden“, erklärt der Leiter des Awo-Kaufhauses, Jürgen Albiez. Die Waren werden dann künftig auf der Rückseite des Gebäudes entgegengenommen. Stadteigene Stellplätze sind vorhanden.

„Das Thema Kaufhaus in Bad Säckingen, war bei der Awo bereits ein altes“, so Bomans. Denn bereits seit 30 Jahren gibt es eine solche Einrichtung in Tiengen. Das Problem in Bad Säckingen war allerdings immer, eine bezahlbare Verkaufsfläche zu finden.

Als die Christiani-Bildungsstätte an die Rheinvogtstraße in den Stadtteil Wallbach zog, eröffnete dies 2019 auch der Awo die Möglichkeit, in unmittelbarer Nachbarschaft in einer leerstehenden Industriehalle ein Sozialkaufhaus zu eröffnen. „Wir hatten nicht viel Zeit zu überlegen“, so der Awo-Geschäftsführer. Energetisch eignete sich die Halle nicht für den Einzelhandel. „Aber es war die Gelegenheit für uns, in Bad Säckingen anzufangen.“

Kunden und Mitarbeiter sind nun nicht mehr auf das Auto angewiesen

Lagerfläche und ein Raum zum Sortieren der Ware waren in Wallbach allerdings nicht vorhanden. „Wir mussten Wände hochziehen und das ging natürlich von der Verkaufsfläche ab“, so Bomans. Obwohl das Geschäft in dem nachhaltigen Kaufhaus immer besser zum Laufen kam, wünschten sich die Kunden einen zentraleren Standort. „Man musste unweigerlich ins Auto steigen oder auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen“, so Albiez. Auch die Mitarbeiter, die kein Auto hatten, mussten oft weite Wege auf sich nehmen.

Ab 1. Januar 2024 hat die Awo die bisherige Tedi-Filiale angemietet

Somit hielt die Awo immer wieder die Augen auf, ob sich nicht etwas in der Bad Säckinger Innenstadt finde. Jetzt war den Kaufhaus-Betreibern das Glück hold. Denn die Tedi-Filiale, die bereits seit vielen Jahren in den Geschäftsräumen untergebracht war, zog aus. Ab 1. Januar des kommenden Jahres ist die Awo mit ihrem Kaufhaus neue Mieterin. Noch bis 23. Dezember werden die Geschäfte in Wallbach normal weiterlaufen. „Dann schließen wir erst einmal“, so Albiez. Denn die neuen Räume in der Innenstadt müssen zunächst renoviert und auf Vordermann gebracht werden.

Die Awo sucht noch freiwillige Helfer für den Umzug

Danach geht es an den Umzug. „Kein leichtes Unterfangen, wenn man unsere bestückten Warenregale kennt“, sagt Bomans. Momentan sind er und Jürgen Albiez auf der Suche nach Freiwilligen, die das Team des Kaufhauses beim Umzug unterstützen. „Je mehr Helfer wir finden, desto früher kann das Kaufhaus wieder eröffnet werden“, so der Awo-Geschäftsführer. Geplant ist die Wiedereröffnung Ende Februar oder Anfang März. Bis Ende März sollen die Räume in Wallbach leergeräumt sein.