von Susanne Schleinzer-Bilal

War es gefährliche Körperverletzung oder Nothilfe? Diese Frage stellte sich in einer Gerichtsverhandlung in Bad Säckingen, in der ein Fall verhandelt wurde, in dem ein 34-jähriger Asylbewerber einen Mann, der seine hochschwangere Frau nach einer Auseinandersetzung, bei der dieser auch ein Büschel Haare ausgerissen worden war, mit einem Gürtel traktiert hatte. Der Mann hatte dabei Abschürfungen und Striemen auf dem Rücken davon getragen. Es war Nothilfe, erklärte der vorsitzende Richter Rupert Stork und sprach den Angeklagten frei. Der Mann habe seiner schwangeren Frau zu Hilfe kommen wollen. Es habe eine gefährliche Körperverletzung vorgelegen, so dagegen die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Aysel Mermer, und plädierte für eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10 Euro.

Bereits einige Tage vor dem Vorfall habe es Stress mit dem Mann gegeben, der eigentlich Hausverbot für das Heim hatte, in dem die Eheleute wohnten. Er habe den Wäscheständer der Ehefrau zerstört, gab der Angeklagte an. Einige Tage später sei der Mann wieder aufgetaucht, habe seine vermeintliche Freundin besuchen wollen, die nebenan gewohnt habe. Der 34-Jährige habe die Stimme des Mannes gehört und dann die Sicherheitskräfte geholt, die den Mann an die Luft setzen sollte. Zwischenzeitlich sei ein Kampf ausgebrochen zwischen seiner Frau, dem Mann und der Freundin des Mannes.

Der Mann habe seiner Frau ein Büschel Haare ausgerissen, die Frau habe sie am Arm gezogen. Er habe seiner hochschwangeren Frau helfen wollen, sich einen Gürtel geschnappt und auf den Mann eingeschlagen.

Der Security-Mitarbeiter, der als Zeuge geladen war, bestätigte, zu dem Zwischenfall gerufen worden zu sein. Die Frauen hätten gekämpft, „das war wie ein Knäuel“, aber er wisse nicht, wer angefangen habe. Bei der polizeilichen Vernehmung hatte er angegeben, die Ehefrau des Beschuldigten habe den Streit angezettelt. Er habe gesehen, dass der 34-jährige den anderen mit einem Gürtel verprügelt hatte und ihn gebeten, dies zu unterlassen. Vermutlich habe er seiner Frau helfen wollen.

Die Ehefrau des Angeklagten bestätigte im Großen und Ganzen die Version ihres Ehemanns. Die andere Frau sei sauer auf sie gewesen, weil sie die Security geholt habe und habe sie geohrfeigt und an den Haaren gezogen, der Mann habe sie am Arm gezogen.

Es bleibe bei der gefährlichen Körperverletzung, erklärte Mermer. Der Mann hätte auch ein anderes Mittel zur Verteidigung wählen können, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Das Ehepaar sei nicht auf den Mann losgegangen, sondern habe die Security gerufen, sagte der Richter. Der genaue Ablauf sei nicht mehr feststellbar.

Der Strafbefehl hatte sich auf die Aussage des Security-Mitarbeiters gestützt, der bei der Polizei ausgesagt hatte, die Ehefrau sei hinter ihm gestanden und dann auf die andere losgegangen. In der Gerichtsverhandlung habe er dies nicht bestätigen können. Der Angeklagte sei berechtigt gewesen, seiner hochschwangeren Frau zu helfen. „Er kann nicht zusehen, wie seine Frau verprügelt wird“, erklärte der Richter. Neben der Notwehr gebe es auch die Nothilfe. Dieser Fall sei hier eingetreten.