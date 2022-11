von Gerd Leutenecker

„Kein Riesenverein mit 294 Mitgliedern, aber es wird einiges geleistet“, sagte Thomas Fischer als Vorsitzender des SV Obersäckingen (OSV) am Schluss der Hauptversammlung. Zuvor waren die Berichte über Nachwuchs, der Kasse sowie den Liga-Mannschaften ermutigende Zwischenresümees. Der Fußballverein steht gut da. Trotz der Corona-Zwangspause ist der OSV um 50 neue Mitglieder gewachsen. Für Kinder und Jugendliche ist der OSV eine Hausnummer in der Gesamtstadt. Die laufende Hinrunde hat Überraschungen gebracht.

Bad Säckingen Rettung des Gesundheitscampus? „Die Ampeln stehen auf grün“, sagt der Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

In einer runderneuerten zweiten Mannschaft kam die Spielfreude zurück. „Jetzt einen passablen Mittelfeldplatz und stetem Zuwachs an Spielern, das lässt auf eine gute Rückrunde hoffen“, sagte Fischer anerkennend zu der vollzählig anwesenden Mannschaft bei der Versammlung am Donnerstagabend im Vereinsheim. Die erste Mannschaft steht derzeit auf dem ersten Platz in der Kreisliga. Gleichzeitig sind die Fußballer auch Spitzenreiter in der Fairness-Tabelle „und das gibt eine sehr gute Reputation in der Außendarstellung für den Gesamtverein“, so Fischer. Überraschend für alle drei Stadtvereine ist der anhaltend gute Zuspruch in der C-Jugend.

Bad Säckingen Er soll die Stadtwerke aus der Krise führen: Dirk Scheffner wird neuer Geschäftsführer Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich sollten da bereits die vereinbarten Spielgemeinschaften (SG) ausschließlich starten, „aber zum Wohl der Kinder ist durchaus wieder was Eigenständiges da“, beschrieb Jugendleiter Michael Habura die neue Situation. Sein Fazit über die vereinbarten SGs bleibt sachlich: „Die laufen gut und sind für alle drei Vereine schön.“ Gleichzeitig machte Habura auf die rückläufige Bereitschaft der Eltern aufmerksam, den Fahrdienst zu auswärtigen Spielen aufrecht zu halten. „Ich verbuche das als Teambildung, als wir sieben Stunden mit den Öffis nach Weizen und zurück gefahren sind“, der Jugendleiter hat aber gleichzeitig eine neue Diskussion über die Mitgliedsbeiträge im Kinder und Jugendbereich angestoßen. 40 Euro Jahresbeitrag sind im Vergleich zu anderen Vereinen zu wenig, wenn die Transportkosten weiterhin die Vereinskasse belasten.

Bad Säckingen Rettung des Gesundheitscampus? „Die Ampeln stehen auf grün“, sagt der Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

Die Kassenlage ist stabil. Der Slow-Up-Verpflegungsstand war ein Reinfall, wegen der Hitze. Hingegen ist die Teilnahme am Brückenfest immer ein finanzieller Erfolg. Noch zahlt der Verein seinen Anteil an der neuen Flutlichtanlage und dem Kunstrasenplatz ab. Fischer machte schon deutlich, dass die Toilettenanlage renovierungsbedürftig ist und ein Mähroboter angeschafft werden soll. Die Teilneuwahlen brachten keine Überraschungen. Florian Wetzel bleibt stellvertretender Vorsitzender und Habura Jugendleiter. Bei den Ehrungen stach Erika Baumgartner mit ihren 50 Jahren Vereinsmitgliedschaft hervor. Klaus Nagel und Walter Denz sind seit 40 Jahren dabei. Frank Schlachter, Sebastian Schmidt sowie der Vorsitzende Thomas Fischer kommen auf 30 Jahre.