von Susanne Eschbach

Ein historischer Moment hat historische Unterstützung erfahren. Mit einer Fahrt mit dem „Roten Pfeil“, einem historischen Zug der SBB, feierten die Verantwortlichen der Stiftung Bad Zurzach die Eröffnung der Badener Therme „Fortyseven“, die dritte Wellness-Therme der Stiftung Bad Zurzach. In den vergangenen Jahren ist die Therme in Baden aufwendig saniert worden und feierte jetzt ihre Eröffnung. Um die Verbundenheit der drei Thermen zu demonstrieren, machten sich die Verantwortlichen mit dem „Roten Pfeil“ auf die Fahrt von Bad Zurzach nach Baden und machten einen Zwischenhalt in Stein/Säckingen.

Standesgemäß ist die Delegation am Freitag nicht nur von Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl begrüßt worden, sondern auch vom Trompeter von Säckingen, in Person von Melanie Bächle. Mit „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ stieg die Delegation aus dem Zug und Melanie Bächle klärte die Anwesenden nach ihrer musikalischen Begrüßung über die Geschichte des Trompeters auf. Der Bürgermeister vervollständigte die Informationen mit weiteren Details über den Autor des Versepos, Joseph Victor von Scheffel. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Trompeter haben“, so der Bürgermeister. „Denn egal wo man sich befindet, Bad Säckingen kennt man“. Für das neue Projekt in Baden wünschte der Bürgermeister viel Erfolg und „das sich alle Erwartungen erfüllen“.

Mit der neuen Therme „Fortyseven“ in Baden möchte die Stiftung Bad Zurzach nicht nur ihr Geschäftsfeld erweitern, sondern sich auch auf verschiedene Ansprüche spezialisieren. Während die Therme in Bad Zurzach weiter auf Familien mit Kindern setzt, bedient die Aqualon-Therme, die bereits seit 15 Jahren der Stiftung angehört, den Gesundheitssektor. Die neue Therme „Fortyseven“ in Baden soll das Thermalwasser gepaart mit dem Sound-Design von Boris Blank, ein Künstler des Musikerduos Yello, alle Sinne ansprechen.