Den Toten zur Ehre, den Lebenden zur Mahnung – beim nationalen Volkstrauertag wird vielerorts an die Verstorbenen der drei Kriege 1870/71, 1914/18 und 1939/45 erinnert. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nahmen in Bad Säckingen an der zentralen Gedenkfeier auf dem Waldfriedhof vor dem Ehrenmal teil.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt nahmen an der zentralen Gedenkfeier auf dem Waldfriedhof vor dem Ehrenmal teil. | Bild: Gerd Leutenecker

Bürgermeister Alexander Guhl erinnerte im Namen der Stadt an die Gefallenen und das Leid der Bevölkerung. Mit dem Begriff der Friedensdividende thematisierte Guhl gleichzeitig die aktuellen Kriege in der Ukraine und Israel. Winfried Riegelsberger vom VdK erinnerte an die längste deutsche Friedenszeit, „78 Jahre Frieden in Deutschland ist ein Erfolg für unser Verständnis von Miteinander“. Eine Abordnung der Stadtmusik umrahmte die würdevolle Gedenkfeier. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Sozialverband VdK Bad Säckingen, die Stadt und Wallbach legten Kränze nieder.