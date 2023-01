von Susanne Eschbach

Nach 27 Jahren geht der Mann am Klavier in den Ruhestand. Allerdings nur als stellvertretender Schulleiter. Auch nach dem Rücktritt wird Christian Mirbach der Musikschule Bad Säckingen als Lehrkraft erhalten bleiben. Im Rahmen einer Feierstunde wurde der bekannte Klavierlehrer nun verabschiedet. Ebenfalls während der Feier wurde Hornist Joachim Pfläging für 25 Jahre als Lehrkraft in der Musikschule Bad Säckingen geehrt.

„Es zeichnet Sie aus, dass Sie immer ein offenes Ohr hatten“, sagte Bürgermeister Alexander Guhl als Vorsitzender des Zweckverbends der Musikschule in seiner Rede. Aber nicht nur das: Bis zu 29 Veranstaltungen wie Schülerkonzerte, Schulfeste, musikalische Umrahmungen oder die Teilnahme an Weihnachtsmärkten hat Mirbach pro Jahr organisiert. Gleichzeitig hat er auch das Qualitätsmanagement der Musikschule aufgebaut oder pädagogische Weiterbildungen organisiert. „Ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit ist es zu verdanken, dass die Musikschule so erfolgreich ist“, so Guhl weiter. „Und aufgrund ihrer Persönlichkeit waren Sie eine große Entlastung für die Schulleitung.“

Bereits 1985 kam Christian Mirbach, damals noch als Student, nach Bad Säckingen. „Ich wollte mir im Studium etwas Geld verdienen und habe mich initiativ an insgesamt sieben Musikschulen beworben“, erinnert sich Mirbach. Darauf kam eine Antwort aus Bad Säckingen.

Damals noch wurde die Musikschule Bad Säckingen als Jugendmusikschule Bad Säckingen von Friedbert Schmerbeck geleitet. „Ich durfte als Freier Mitarbeiter in der Jugendmusikschule unterrichten“, so Mirbach weiter. Eine Jahr später stand der Musikstudent vor der Entscheidung, ein weiterführendes Studium in Paris zu beginnen oder als Lehrer an der Jugendmusikschule in Bad Säckingen zu arbeiten. „Ich entschied mich für Bad Säckingen“, erklärte er.

Von 1991 bis 2000 war Christian Mirbach neun Jahre lang als stellvertretender Schulleiter tätig. Dann gab es einen fünfjährigen Unterbruch, bis Mirbach das Amt 2005 ein weiteres Mal übernommen hat. In dieser Zeit arbeitete Mirbach unter der Leitung von Friedbert Schmerbeck, ab 2006 unter Klaus Siebold und seit 2015 unter Manuel Wagner.

Seit 1999 gehört Joachim Pfläging zum Kollegium der Musikschule Bad Säckingen. Bereits 1986 hat Pfläging den B-Schein zur Leitung von Blasorchestern an der Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen erworben und als Dirigent beim Musikverein Nordenau gearbeitet. 1998 absolvierte er sein Studium Orchesterklasse, Hauptfach Horn, an der Folkwang Hochschule in Essen, bevor er dann 1999 seine Anstellung in der Jugendmusikschule Bad Säckingen als Musikschullehrer für Horn, Trompete und Tenorhorn erhielt. Gleichzeitig war Joachim Pfläging als Dirigent bei der Stadtmusik in Wehr tätig. Izwischen ist Pfläging als Ensembleleiter bei der Universität Hohenheim tätig. „Ein Lebenslauf, der Sie als erfolgreichen Pädagogen ausweist. Und es zeigt Ihre Verbundenheit zur Musik“, lobte Alexander Guhl den Musiklehrer.