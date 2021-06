von Susanne Eschbach

Das Angebot „Kids have fun“ ist ein klein wenig wie das Badmattenfest. In Zusammenarbeit mit dem DJK-Handballverein plant der Bad Säckinger Sportausschuss mit allen Sportvereinen ein offenes Spiel- und Bewegungsangebot an öffentlichen und frei zugänglichen Orten in der Trompeterstadt. Zu Beginn wird dieser Ort der Badmattenpark sein. Kinder unter zehn Jahren sollen sich vorerst einmal in der Woche spielerisch bewegen, unabhängig von der Mitgliedschaft eines Sportvereins.

Das Angebot Das Spiel- und Bewegungsangebot richtet sich vorerst an die Kinder unter zehn Jahren. Wobei der Sportausschuss bei Erfolg des Konzeptes plant, es weiter auszubauen. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenfrei und es ist auch keine Vereinsmitgliedschaft in einem der Sportvereine nötig. Die Kinder müssen sich vorher nicht anmelden, sondern kommen einfach dazu.

Dazu werden von den Sportvereinen zehn Spiel- und Sportstationen aufgebaut, die von den Kindern absolviert werden sollen. Betreut werden die Stationen von den Mitgliedern der Sportvereine. „Das Angebot ist für die Kinder kostenlos“, erklärt Vorsitzender Felix Kromer vom Sportausschuss. Und die Teilnahme soll für die Kinder freiwillig bleiben. „Die Kinder kommen, wann sie Lust haben“, erklärt Kromer weiter. Jetzt hat er das Konzept den Mitgliedsvereinen des Sportausschusses vorgestellt, die die Idee begeistert aufgenommen haben.

Das Konzept

Mit diesem Konzept möchte der Sportausschuss die Kinder dazu bringen, sich mehr zu bewegen. „Gerade jetzt nach dieser Zeit, als auch der Sportunterricht in der Schule nicht erlaubt war“, sagte Clemens Bauer, Sportlehrer der Werner-Kirchhofer-Realschule, bei einer Mitgliederversammlung des Sportausschusses. Das Spielmaterial gibt es von den Handballern, die bedingt durch das Badmattenfest über genügend Spiel- und Sportmaterial verfügen, um die Stationen auszustatten. DJK-Vorsitzender Jürgen Helfer hat auch schon eine Spielsammlung wie „Zeitschleicher“, „Speedy Gonzales“, Gummistiefelweitwurf oder Fußballgolf ausgearbeitet. „Diese Liste mit Spielen kann beliebig ergänzt werden und der Materialbedarf ist überschaubar“, sagt Kromer.

Die Aufgabe der Mitglieder

Neben den Spielstationen sind auch Mannschaftsspiele wie Völkerball, Fangspiele, Minihandball, Basketball, Volleyball oder Fußball auf Metertörchen geplant. Jetzt ist der Sportausschuss auf der Suche nach Mitgliedern der Sportvereine, die die Stationen betreuen. „Und es geht nur um die Betreuung“, betont es der Vorsitzende. Ideen oder Material für die Spielstationen müssen sie keine bringen. Während die Teilnahme für die Kinder kostenfrei ist, erhalten die Übungsleiter eine kleine Entschädigung aus der Kasse des Sportausschusses. „Bedingt durch Corona haben wir etwas Geld in der Kasse, das wir gerne für diese Sache einsetzen werden“, erklärte Felix Kromer.

Der Plan

Zu Beginn soll es dieses Angebot einmal in der Woche geben, wobei es auf mehrmals in der Woche ausgebaut werden kann, falls die Kinder es gut annehmen. Geplant ist die Dauer von einer Stunde zwischen 17 und 18 Uhr. Ein Zeitpunkt, wann „Kids have fun“ starten soll, steht noch nicht fest. „Aber ich hoffe darauf, dass wir noch vor den Sommerferien beginnen, damit wir den Kindern in den Ferien etwas bieten können“, so Kromer weiter.