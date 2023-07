Ein wichtiger Trumpf ist ein Architektenteam, das aus einem umfangreichen Erfahrungsschatz sowohl mit seniorengerechte Projekten schöpfen kann, als auch die Besonderheiten von genossenschaftlichem Bauen aus dem Effeff beherrscht. Sich frühzeitig mit anderen Genossenschaften auszutauschen, die kürzlich gebaut haben, hilft über schwierige Phasen hinweg. An konkreten Beispielen zu erfahren, dass auch andere Projekte Durststrecken überstehen mussten, bis sie zu Erfolgsprojekten wurden, bestärkt enorm. Am wichtigsten ist jedoch ein Team aus unterschiedlichsten Disziplinen, das von der Projektidee begeistert ist.

Ja, es gab tatsächlich schon allgemeine Anfragen, wann und wo wir denn das nächste Projekt realisieren wollen. Aber auch ganz konkrete Zuschriften und Anrufe haben wir von Engagierten bekommen, die in ihrem Umfeld etwas Ähnliches realisieren möchten. Wir selbst haben übrigens auch sehr davon profitiert, dass uns andere Wohnbaugenossenschaften mit wertvollen Ratschlägen an den Start geholfen haben und uns auch heute noch begleiten, wie die Familienheim eG Bad Säckingen und die WoGe Gartenstraße aus Waldshut.

Einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren war sicherlich, dass unser Team hier im Dorf genaue Ortskenntnis hat: So ließen sich oftmals schnell und unkompliziert Lösungen finden, weil man Zuständigkeiten, Möglichkeiten, aber auch Befindlichkeiten kennt. Wichtig war von Anfang an die positive Einstellung und bewundernswerte Geduld unserer Nachbarschaft und der Rückhalt seitens Ortsverwaltung und Ortsvorsteher. So etwas findet man nicht überall.

Unser Wohnprojekt ist sicherlich ein Modell, das auf viele Gemeinden übertragbar ist, weil es einerseits ein vollständig selbstbestimmtes „Alt werden in vertrauter Umgebung“ ermöglicht, aber auch Jung und Alt unter einem Dach zusammenbringt. Ob unser Vorstands- und Aufsichtsratsteam selbst noch einmal so eine Herkulesaufgabe stemmen kann und will, mag ich heute noch nicht abschätzen.

Dieses Projekt hat alles um in ganzer Linie ein Erfolgsprojekt zu werden. Können Sie sich vorstellen, noch einmal so etwas zu realisieren?

Zehn reicht gar nicht aus. Zwanzig trifft es schon besser. Nach zweieinhalb Planungsjahren und anschließend nochmals zwei Jahren der Projektrealisierung fühlte es sich an, wie Weihnachten, als endlich das Gerüst abgebaut wurde. Am meisten freue ich mich, wenn ich durch die Räume der einzelnen Wohnungen gehe und mir dabei die Bewohner vorstelle, die hier leben werden. Ich kenne sie ja alle persönlich.

Bad Säckingen-Harpolingen – Mit der Genossenschaft „Daheim bleiben eG“ hat der Verein „Daheim in Harpolingen e.V.“ ein ganz besonderes Projekt nicht nur für Senioren in Harpolingen verwirklicht. Insgesamt 13 moderne Wohnungen mitten in Harpolingen ermöglichen es Senioren, ihr gewohntes soziales Umfeld auch im Alter nicht verlassen zu müssen. Jetzt lädt die Genossenschaft am Samstag, 22. Juli, von 15 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Baustelle mit Besichtigung der Wohnungen und der gesamten Anlage ein.

Menschen, die auf dem Land leben und dort ein eigenes Haus besitzen, stehen irgendwann einmal vor der Entscheidung, wie es weitergeht. Die Kinder sind aus dem Haus, der Garten für die Bewirtschaftung zu groß. Der Wunsch kommt auf, sich verkleinern zu wollen. Doch wohin, wenn man hier in Harpolingen sein Leben lang oder Jahrzehnte gelebt und hier sein soziales Umfeld aufgebaut hat? „In Harpolingen gibt es so gut wie keine Mietwohnungen – vor allem keine barrierefreien. „Ein Umzug hat bisher immer bedeutet, Freunde und Vereine verlassen zu müssen“, erklärt die Vorsitzende des Vereins „Daheim in Harpolingen“, Christine Oechslein, die das Projekt zusammen mit ihrem orts- und fachkundigen Team umgesetzt hat. Das Ziel ist es, den Menschen, die vor dieser Entscheidung stehen, mit diesem Projekt eine Last abzunehmen. So sind auf zwei Gebäude verteilt, insgesamt zwölf barrierefreie Genossenschaftswohnungen und ein Gäste-Appartement entstanden. Um dieses Projekt zu realisieren, wurde 2021 eigens die Wohnbaugesellschaft „Daheim bleiben eG“ mit 31 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Inzwischen ist die Mitgliederzahl auf 65 angestiegen, was das große Interesse an dem Projekt verdeutlicht.

„Heute ist auf der Baustelle der 380. Arbeitstag“, rechnet Christine Oechslein vor. Sie muss es am besten wissen, denn inzwischen gibt es kaum noch einen Tag, an dem sie sich nicht auf der Baustelle aufhält. Doch es geht gut voran. Der Innenausbau läuft auf vollen Touren, denn bereits im August werden die ersten Bewohner ihre neue Wohnung beziehen. „Bis 1. Oktober sollen alle Wohnungen bezogen sein“, so die federführende Koordinatorin.

Insgesamt 13 Wohnungen gibt es in einer Größe von 1,5 bis 4,5 Zimmern. Eine davon dient den künftigen Bewohnern als Gäste-Appartement, das gemietet werden kann, wenn sich Besuch ankündigt. Um eine Wohnung zu erhalten, mussten nicht nur Genossenschaftsanteile, je nach Größe der Wohnung in Höhe von 30.000 bis 50.000 Euro erworben werden. Wichtig ist auch – und das ist in einer Satzung festgelegt – dass die Bewohner einen Bezug zu Harpolingen haben. „Das genossenschaftliche Wohnen hat den Vorteil, dass weniger Eigenkapital benötigt wird, als für eine Eigentumswohnung vergleichbarer Größe“, so Oechslein. Und das Wohnrecht gilt ein Leben lang. „Die Wohnung kann zum Beispiel nicht wegen Eigenbedarf gekündigt werden“, so die Vorsitzende weiter. Wer aus der Wohnung auszieht, erhält seine Anteile zurückerstattet oder kann sie vererben.