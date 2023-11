Beim im März 2022 gegründeten ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst des Malteser Hilfsdienstes im Landkreis Waldshut, haben jetzt die ersten Familienbegleiterinnen nach einer sechsmonatigen Vorbereitungszeit ihre Arbeit aufgenommen. Anja Staudt und Gaby Spitznagel sind zwei dieser neuen Familienbegleiterinnen. Sie erzählen über ihre neue Aufgabe und was sie dazu bewogen hat, bei diesem ehrenamtlichen Dienst mitzuarbeiten.

Frau Staudt, Frau Spitznagel, Sie gehören zur ersten Gruppe der Familienbegleiterinnen des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, den die Malteser im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben. War für Sie eigentlich sofort klar, dass sie diesen Dienst übernehmen möchten?

Anja Staudt: Zwischen den Infoterminen und dem Kursstart bleibt noch ein wenig Zeit zum Nachdenken. Frau Spitznagel und ich sind beide Krankenschwestern und arbeiten tageweise in der Wutachschule in Waldshut. Wir waren also vorbereitet und es ist uns ein großes Anliegen auch für die Geschwister da zu sein.

Heißt das, dass man einen solchen oder ähnlichen Hintergrund haben muss, um diesen Dienst zu stemmen?

Gabi Spitznagel: Nein, auf keinen Fall. Viele verbinden den Begriff „Hospiz“ natürlich mit Sterben, aber es hat mehr mit Begleitung und zwar ab der Diagnose zu tun. Es geht darum in Familien, wo ein Elternteil oder ein Kind lebensverkürzt erkrankt sind, da zu sein und Zeit mitzubringen. Das Kind oder der Jugendliche ist dabei der Programmchef. Es kommt also immer etwas Gutes dabei heraus.

Wie leicht fällt es den Eltern eines erkrankten Kindes, Jugendlichen oder Partners, Sie als Familienbegleiter nach Hause in die Privatsphäre zu holen?

Anja Staudt: Nun, das ist ein Prozess, wo ein großes Vertrauen erarbeitet und aufgebaut werden muss, besonders wenn ein Kind erkrankt ist. Das braucht Zeit.

Es ist in jeder Lebenssituation so, dass die zwischenmenschliche Chemie stimmt oder nicht. Dürfen Sie auch eine Familie ablehnen oder umgekehrt, darf eine Familie mitentscheiden, wer zu ihnen nach Hause kommt?

Gaby Spitznagel: Nur so kann es überhaupt funktionieren. Zwischen der Familienbegleitung und der Familie muss man sich aufeinander verlassen können und ein gutes Gefühl haben. Aus diesem Grund finden im Vorfeld Gespräche mit der Koordinatorin der Malteser, Stefanie Schneider, dem Familienbegleiter und den Familien statt. Natürlich dürfen sich beiden Seiten für oder gegen einen Familienbegleiter oder eine Familie entscheiden.

Wenn ich mich jetzt für die Arbeit eines Familienbegleiters entscheide, wie viel Zeit muss ich da aufbringen?

Anja Staudt: Grundsätzlich einmal sollte man sich gut überlegen, ob man gewillt ist, diesen ehrenamtlichen Dienst wirklich zu übernehmen. Das klingt vielleicht abschreckend. Aber ich rede nicht davon, sich für die kommenden Jahre einzubinden. Aber es ist auch kein Dienst, den ich heute machen möchte und morgen mal nicht. Zuverlässigkeit spielt eine große Rolle. Wobei man sich jederzeit für eine Auszeit entscheiden kann, wenn der Dienst als Familienbegleiters mal nicht in die eigene Lebensplanung passt. Zeitlich sollte man zwei bis drei Stunden pro Woche für den Besuch inklusive Anfahrt, sowie die Treffen alle sechs Wochen einplanen.

Wenn wir hier von Beziehungen sprechen, dann sind ja auch immer Gefühle mit im Spiel. Was tun Sie als Familienbegleiter, wenn Sie eine Situation einmal sehr beschäftigt?

Gaby Spitznagel: Zunächst einmal lernt sich die Gruppe, die gemeinsam den Kurs durchläuft, sich sehr gut kennen. In der Gruppe kommen Menschen mit einem gemeinsamen Ziel, aber mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen. Wir als Gruppe kannten uns vorher nicht und sind zusammengewachsen. Inzwischen finden Gruppentreffen und Supervisionen statt, wo wir uns untereinander aussprechen können. Denn wir als Familienbegleiter haben alle genau das oder ähnliches erlebt und das schweißt zusammen. Macht aber auch vieles leichter, es auszusprechen.