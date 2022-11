Das Bad Säckinger MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) leidet weiter unter den Folgen des anonymen Hackerangriffs, der Mitte Oktober auf das Computernetzwerk des Rehaklinikums gestartet wurde. Einige Funktionen des Computersystems in den Praxisräumen des Aqualon können mittlerweile aber wieder genutzt werden, teilt Kerstin Guhl, Assistentin der MVZ-Geschäftsführung mit. So haben die Ärzte nun wieder Zugriff auf die Patientendaten – zumindest teilweise.

„Die Praxis in der Hildastraße ist weiter von unserem Server komplett abgeschnitten“, so Guhl. Deshalb habe man sich entschlossen, den ohnehin geplanten Umzug von Dr. Sabine Johnstone ins Aqualon vorzuziehen. Sie praktiziert nun ab sofort montags, dienstags und mittwochs im zweiten Obergeschoss des Aqualon.

In der Praxis in der Hildastraße verbleibt aber Dr. Norbert Walter. „Er hat vor allem ältere Patienten, denen wir den Weg hinauf ins Aqualon nicht zumuten wollen.“ Walter fülle mangels funktionierender Computer nun die Rezepte und andere Formulare per Hand aus, erklärt Guhl.

In der Außenstelle des MVZ Bad Säckingen praktizierten bislang (von rechts) die Mediziner Sabine Johnestone und Norbert Walter, sie werden unterstützt von der Auszubildenden Ashley Iovanovic. Sabine Johnstone zieht nun ins MVZ im Aqualon. | Bild: Gerber, Andreas

Einen Zugriff auf die Kalender gebe es bislang weder im Aqualon noch in der Hildastraße. Terminvereinbarungen oder -absagen seien deshalb nicht ohne weiteres möglich. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Patienten“, so Guhl, insbesondere in Verbindung mit dem schnellen Umzug von Dr. Sabine Johnstone.

Der dritte Standort des MVZ, die gynäkologische Facharztpraxis in der Schaffhauser Straße, ist von den Einschränkungen nicht betroffen, da sie einen eigenen Server nutzt.