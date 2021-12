von Bernadette André

Der Verein „Aktion Courage“ hat die Plakette „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ der Werner-Kirchhofer-Realschule für ihr Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus überreicht. Damit ist die Realschule jetzt Teil eines deutschlandweiten Netzwerks zu dem mittlerweile mehr als 3600 Schulen gehören. Initiiert wurde das Projekt im vergangenen Schuljahr von der Lehrerin Martina Fuchs und ihrer Klasse, als sie sich im Geschichtsunterricht mit dem Thema Nationalsozialismus befassten. Im laufenden Schuljahr betreut Lehrer Dominik Jahn das Projekt. „Auch in Zeiten von Corona“ so Jahn, „ist der Einsatz gegen Diskriminierung aller Art ein wichtiges Thema, das nicht aus dem Fokus geraten sollte.“

Aktiv bei Konflikten

Um aufgenommen zu werden, müssen sich mindestens 70 Prozent aller Menschen, die an einer Schule tätig sind, dazu gehören das gesamte Personal, alle Lehrkräfte und SchülerInnen, dazu verpflichten, sich aktiv gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule einzusetzen. An der Werner-Kirchhofer-Realschule haben sich in geheimer Abstimmung 86 Prozent dafür ausgesprochen. Konkret heißt das, bei Konflikten nicht wegzuschauen, sondern einzugreifen und Aktivitäten, wie regelmäßige Projekttage, zum Thema durchzuführen. Zu der Verleihung, die wegen der aktuellen Coronalage nur in kleinem Kreis stattfand, begrüßte die Schulleiterin Ricarda Hellmann besonders Andreas Heiß von der Landeskoordination Baden-Württemberg sowie Bürgermeister Alexander Guhl, der das Projekt als Pate begleitet und die vier Schülersprecher.

Der Verein „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt des Vereins Aktion Courage. Der Verein wurde 1992 von Bürgerinitiativen, Menschenrechtsgruppen, Vereinen und Einzelpersonen gegründet. Das Projekt „Schule ohne Rassismus“ wurde 1995 vom Verein gestartet und 2001 um den Zusatz „Schule mit Courage“ ergänzt. Im Landkreis Waldshut gehören vier Schulen dem Netzwerk an, in Baden Württemberg sind es derzeit 294. Weitere Informationen im Internet (www.schule-ohne-rassismus.org).

Dass die Schüler selbst die Idee hatten, sei besonders wertvoll, lobte Bürgermeister Guhl und betonte in seine Ansprache die Begriffe Würde und Respekt, die für eine offene Gesellschaft ständen, in der niemand wegen Religion, Herkunft oder sexueller Orientierung diskriminiert werden dürfe. „Die Schule sollte ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt,“ meint Enno Ahrens von der SMV, deshalb sei es traurig, dass manche Schüler Angst hätten über ihre Probleme offen zu sprechen. „Äußert euch,“ ermuntert die Schulleiterin Ricarda Hellmann die Schülersprecher, „ihr habt den Kontakt zu den Klassen, macht euren Mitschülern Mut, die Probleme anzusprechen.“

Die Plakette soll im Schulhaus angebracht werden und sichtbar machen, dass man sich an dieser Schule aktiv gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung jeder Art einsetzt. Sie ist vor allem als Verpflichtung für die Gegenwart und die Zukunft gedacht. Ricarda Hellmann bedankte sich bei allen für die Bereitschaft, sich für diese wichtigen Ziele einzusetzen, die über die Schulgemeinschaft hinaus in die Gesellschaft hineinwirken.