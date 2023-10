Am Samstag gastierte erneut die Freiburger Band Route 66 in der Wallbacher Flößerhalle. Für die Wiederholung des letztjährigen Erfolges war auf eine identische Ausrichtung von Seiten der Vereinsverantwortlichen gesetzt worden – gleiche Band mit bewährter Musik sowie das geschmückte Ambiente amerikanischer Prägung in der Halle und von der Bühne her. Wobei sich Route 66 mit Anja Dufner mit einer melodischen Frauenstimme verstärkte. Sechs gestandene Männer und eine Frau sorgten vier Stunden lang für eine musikalische Bandbreite, natürlich alles im Country- und Oldie-Stil. Die stark vertretene Szene beidseits des Rheins schätzt genau solch eine Veranstaltung. Andreas Seimert, Vorsitzender des Country-Western-Clubs, wollte gar nicht lange zur Begrüßung reden, er kennt die Fans amerikanischem Flairs und deren Interessen. Live-Musik, gute lukullische Angebote und reichlich Platz zum Tanzen, den Rest übernehmen die Gäste.

Beim Country & Oldie Konzert am Samstagabend in der Flößerhalle spielte die Band Route 66. Andreas Seimert (Bildmitte) fand als Vorsitzender vom Country Western Club Bad Säckingen die passenden Worte zur Begrüßung und schon kamen zur Live-Musik die zahlreichen Line Dancer auf die Tanzfläche. | Bild: Gerd Leutenecker

Neben der eigenen Line-Dancer-Gemeinschaft kamen die Black-Forest-Line-Dancer Rheinfelden, die South-West-Line-Dancer Freiburg sowie die Wehre-Line-Dancer in großer Formation in die Flößerhalle. Das erste Lied von Route 66 war gerade nur angespielt und sofort war die Tanzfläche voll. Aufwärmen einerseits für die vier Line-Dancer-Gruppen, andererseits ebenso im klassischen Tanzstil dem eigenen Musikgeschmack frönend. Dafür ist das Konzert mit seinem Repertoire in der Region bekannt.

Das persönliche Outfit und die Kleiderfragen sind an solch einem Abend je nach Geschmack amerikanisch vielfältig – großkrempige Cowboyhüte, klassischer Jeansstil von der Jacke bis zum Hemd oder nur mit einem schicken Halstuch. Natürlich schimmert auch die Erinnerung an gute USA-Aufenthalte immer mit. „Da hat mein Mann in Wyoming einen guten Geschmack bewiesen“, sagte eine Besucherin und trägt eine edle Weste. Beim Vorsitzenden Seimert kommen die acht Urlaube in den USA in Erinnerung – auf den Spuren von Elvis, von Memphis bis Las Vegas, die Weite des Landes mit seinen ländlichen Besonderheiten. Der Clubvorsitzende schwelgte wie manch Besucher auch gerne in schönen Erinnerungen. Dafür war der Konzertabend in Wallbach wieder ein prädestinierter Ort.