von Harald Schwarz

Corona hinterlässt auch Spuren bei der Belegung der kommunalen Festhallen. Das ist in Wallbach nicht anders. Die vorliegenden Anträge zur Nutzung der Flößerhalle ließen noch zu wünschen übrig, meint Ortsvorsteher Fred Thelen in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Normalerweise würden Radsport-, Wanderverein, Bürgerdialog oder auch die IHK die Halle nutzen – auch in den Sommerferien. Im Normalfall sei die Halle von Montag bis Freitag voll belegt, so Thelen. Hinzu kämmen Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage, welche in der Summe zu einer Vollbelegung führen.

Bad Säckingen So könnte der Idealfall eines Gesundheitscampus in Bad Säckingen aussehen Das könnte Sie auch interessieren

Wegen der Corona-Epidemie sei man aber von einer vollen Ausbuchung weit entfernt. Alle bisher zugesagten Events stünden im Moment unter Vorbehalt, erklärt Fred Thelen. Ab 31. August soll die Beschränkung auf 99 Personen entfallen. Kritische Stimmen über manche Entscheidungen zur Hallennutzung kommentierte Thelen so: „Man sollte nicht alles hinterfragen und mir dahingehend vertrauen, dass ich nur das zulasse, was machbar ist, wir haben nun mal die Corona-Epidemie und sollten damit zufrieden sein, was durch die Auflockerungen möglich ist“.

Grünes Licht für Halle

Die Firma Alunova habe jetzt grünes Licht für ein Ersatzteillager bekommen, informierte der Ortsvorsteher weiter. Dieses Thema sei bereits zweimal in den Ortschaftsratsitzungen behandelt worden. Es drehe sich um ein überdachtes Lager, in dem verschiedene Metalle gelagert werden. Man richte sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Lagerung würde durch das Regierungspräsidium überwacht, erklärt der Ortsvorsteher. Im Übrigen habe man ein gutes Verhältnis zur Alunova und würde im Störfall sofort benachrichtigt.

Bau soll beginnen

Mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße/Hauptstraße soll begonnen werden. Der Bauantrag des Mehrfamilienwohnhauses mit 15 Wohnungen gehe bis auf das Jahr 2015 zurück. Dort sei der Bauantrag genehmigt worden. Gebaut werden sollte jedoch erst, wenn die Hälfte der Wohnungen verkauft ist. Das sei nun soweit, es gehe jetzt an die Umsetzung.