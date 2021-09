von Susanne Eschbach

In Bad Säckingen ist bei der Aqualon-Therme ein weiteres öffentliches Corona-Testzentrum eingerichtet worden. „Eigentlich hatten wir die Einrichtung bereits im Juni geplant“, erklärt Aqualon-Geschäftsführer, Franc Morshuis. Denn der aktuell verregnete Sommer und das geschlossene Bad Säckinger Waldbad sorgte für einen guten Zuspruch seitens der Gäste in der Therme. „Aber aufgrund der sinkenden Zahlen haben wir dann vorerst darauf verzichtet“, so Morshuis weiter.

Doch bedingt durch die aktuell steigenden Zahlen, ist das Testzentrum jetzt errichtet worden, das ab sofort testet. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich“, so Morshuis weiter. „Jeder kann einfach nur vorbeikommen und sich kostenlos testen lassen“. Lediglich der Ausweis muss mitgebracht werden. Testen lassen dürfen sich nicht nur Bürger aus Bad Säckingen und Umgebung, sondern auch Gäste aus der benachbarten Schweiz oder Frankreich. Geplant ist, dass das Testzentrum vor der Therme auf jeden Fall bis 11.Oktober besucht werden kann. „Dann wird sich die Landesregierung wieder zusammensetzen und wir müssen schauen, was sie beschließt“, erklärt Thorsten Mayer-Wambeck, der Geschäftsführer des Unternehmens Thkehudo.

Denn das Testzentrum bei der Therme wird nicht von Aqualon selbst betrieben. „Wir haben lediglich den Platz zur Verfügung gestellt“, so Franc Morshuis. Die Thkehudo GmbH hat den Container, in dem das Testzentrum untergebracht ist, aufgestellt und eingerichtet. Das Unternehmen ist bereits viermal im Landkreis Waldshut und 13 Mal im Landkreis Lörrach mit ihren Testzentren vertreten. „Wir haben uns bewusst für einen regionalen Anbieter entschieden“, erklärt Franc Morshuis. Denn diese kennen sich mit den Gegebenheiten aus. Die Öffnungszeiten des neuen Testzentrums sind täglich von 9 bis 19 Uhr.