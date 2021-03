von Harald Schwarz

Im Grunde genommen hat eine Partnerschaft zwischen zwei Städten oder Gemeinden das Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Die Aufgabe besteht darin, die Aussöhnung zwischen den Völkern Europas und die kommunale Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg zu fördern. Historisch betrachtet wurde bereits 836 die älteste europäische Städtefreundschaft urkundlich erwähnt.

Ganz so alt ist aber die Städtepartnerschaft zwischen Bad Säckingen und Purkersdorf nicht. Sie blickt auf eine Zeitspanne von 40 Jahre zurück. Darauf basierend gründete sich der Freundeskreis Purkersdorf, der nun das 25-jährige Jubiläum feiert; ganz im Rahmen der vorgegebenen Corona Pandemie-Beschränkungen. Klaus Kummle, Vorsitzender des Freundeskreis-Vereins, bringt es gleich auf den Punkt: „Die Städtepartnerschaft lebt und ist heute mehr denn je ein wichtiges Bindeglied im Geiste Europas“. Auch die Freundeskreise Sanary-sur-Mer, Nagai, Santeramo, Näfels, wurden gegründet mit dem Gedanken, die Städtepartnerschaften zu vertiefen. Als 20-Jähriger besuchte Klaus Kummle das erste mal Purkersdorf und war beeindruckt.

Seit diesem Zeitpunkt hatte dieses Städtchen nahe Wien einen neuen Fan und mit ihm auch gleich einen begeisterten Anhänger des europäischen Gedankens. In den darauffolgenden Jahren schloss er sich etlichen Vereinen an, welche im Rahmen der gebildeten Städtepartnerschaft Purkersdorf besuchten. „Es bildeten sich Freundschaften“, so Kummle. Als der Freundeskreis gebildet wurde, war er einer der ersten Mitglieder. Seit zehn Jahren ist er Vorsitzender des Vereins. Der Freundeskreis zählt über 50 Mitglieder; keine Austritte gab es wegen der Pandemie.

Die Corona-Krise hat jedoch tiefe Furchen im Vereinsleben hinterlassen. Für dieses Jahr ist eine Vorstandssitzung, eine Mitgliederversammlung, eine Fahrt zur Landesgartenschau, eine Reise nach Purkersdorf geplant. Alles coronabedingt nur in Planung. Der Freundeskreis Purkersdorf schaut stolz auf die geplanten Vereinsaktivitäten mit einem proppenvollen Jahresprogramm. Gegenseitige Besuche in Bad Säckingen und Purkersdorf, eine Bodenseereise, Salzburg, ein mediterraner Abend wären einige geplante Höhepunkte. Auf einen besonderen Glanzpunkt hofft Klaus Kummle. „Das Nikodemus ist einer der berühmten Kulturkneipen von Purkersdorf und Umgebung“, schwärmt er.

Der Aufwand der Vereinsarbeit verteilt sich neben Klaus Kummle auch auf die Schultern seines Purkersdorfer Pendants Raimund Bolz und weitere Mitglieder. Seit Bestehen des Freundeskreises hat sich die Anzahl der gegenseitigen Besuche auf über 100 aufsummiert.