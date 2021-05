von Susanne Eschbach

Die Werke sind vorbereitet und zur Ausstellung bereit. Doch die Liebhaber der bildenden und der textilen Kunst müssen sich weiter gedulden. Denn die vom Kulturamt Bad Säckingen geplante Ausstellung „Still Leben“ mit den Werken der Handweberin und Textilkünstlerin Karola Kauffmann sowie der Malerin Ilse Werner in der Villa Berberich, musste aufgrund der Pandemie ein weiteres Mal auf den 10. April im kommenden Jahr verlegt werden.

„Vorher war es leider nicht möglich“, so die Kulturreferentin Christine Stanzel. Denn weitere Veranstaltungen und Ausstellungen müssen laufend verschoben werden, sodass für Karola Kauffmann und Ilse Werner nur das kommende Jahr möglich sein wird. Inzwischen zum zweiten Mal musste die Ausstellung der beiden Künstlerinnen verschoben werden. Denn eigentlich war sie bereits für den April des vergangenen Jahres geplant.

Es besteht allerdings die Möglichkeit, die beiden Künstlerinnen in ihren jeweiligen Ateliers in Rickenbach-Hottingen zu besuchen und die Werke, die nun vorerst nicht öffentlich zu sehen sein werden, zu bewundern. „Es können telefonisch Termine vereinbart werden“, sagt Karola Kaufmann, die ihre Werke bereits 2013 in der Villa Berberich ausgestellt hatte. Auch Ilse Werner kehrt mit ihren Werken nach 20 Jahren zurück nach Bad Säckingen.

Termine können telefonisch unter 07765/82 41 bei Ilse Werner oder unter 07765/13 09 bei Karola Kauffmann vereinbart werden.